Multa de 150 mil pesos para el médico Galaburri por no hacer la cuarentena

Personal policial concurrió este miércoles al domicilio particular del médico Osvaldo Galaburri para hacer efectiva la notificación, que el Gobierno había anunciado, y expresó en un comunicado, que se trata de una “sanción ejemplificadora impuesta por el Estado rionegrino a quienes no cumplen con esta medida básica e imprescindible para prevenir la propagación del virus. Se le entregó la correspondiente acta de infracción a las normativas nacionales y el decreto provincial 265/20”.

Este hombre, tras llegar del exterior no realizó el aislamiento de 14 días, ni tomó los resguardos necesarios y obligatorios establecidos por el Gobierno Nacional y por el decreto provincial 265, expresó en un comunicado el gobierno de Rio Negro.

Acta de infracción: http://bit.ly/2TYQIaE

La normativa actual, dictada en el marco de la emergencia sanitaria, establece una multa de $150.000 para quienes violen el autoaislamiento obligatorio. Tras ser notificado, el hombre realizó el descargo correspondiente en rechazo de la medida.

“Iniciamos acciones legales a un vecino de Viedma que incumplió con el aislamiento social obligatorio. Llevamos adelante un operativo con la policía y los agentes de salud y obligamos a hacer la cuarentena a este profesional que se resistió. Además, se impuso la multa de $150.000 por los gastos ocasionados. Queremos que tomen conciencia, tenemos que cuidarnos entre todos”, explicó la gobernadora, Arabela Carreras, a través de sus redes sociales.

El médico había asistido a realizar una atención especial a una paciente, según explicó él, a la Clínica de Viedma y que fue denunciado por una persona que trabaja en ese lugar, por no haber hecho la cuarentena.

Descargo del médico en la redes sociales luego de volver del exterior.

Soy Osvaldo Galaburri.

Volví de Londres el 3/3/2020. En ese momento se encontraban Italia , Francia y España afectadas de corona virus, y las personas que venían de ese destino debían hacer cuarentena, el martes 10 mi esposa se Fracturó la cadera derecha y se internó en la clínica Viedma por ese motivo. El día jueves 12 , habían pasado, 9 días de mi llegada, se actualizo el protocolo a los llegados de Europa. Yo me mantuve en casa recluido. Sólo visitaba a mi esposa en la clínica, el sábado mientras iba a llevarle tratamientos, la obstétrica me informa que se internaba una paciente en trabajo de parto, hablado con la enfermera me pide que busque algún obstetra que haga el parto. Yo busque y busque hasta que encontré a alguien, cuando lo conseguí me retire de la clínica, no quería hacer abandono de paciente.

Quiero agregar que cumplo 67 años en abril, soy hipertenso y tomo Losartan, todas causas que favorecen la adquisición del corona virus. Mi esposa es diabética, hipertensa, paciente respiratoria crónica y ninguno de los 2 tiene síntomas del corona virus. El miércoles termina mi cuarentena, el periodo de incubación es de 3 a 5 días. No tengo ninguna manifestación de esta infección. De todos modos cumpliré mi cuarentena que comenzó el sábado ya que la ampliaron fue a partir de ese día. Creo haber Sido claro. No soy enfermo ni soy portador del Corona virus.