Lo dijo el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof además expresó que la gestión libertaria «no planifica, no construye, no se preocupa por el desarrollo del país real».

Tras conocerse que en Río Negro tampoco se hará la planta de GNL, cuyo proyecto se había retirado por decisión del gobierno nacional de Bahía Blanca, el gobernador Axel Kicillof se refirió al asunto a través de una publicación en X que tituló “Historia de la infamia”.

“Milei mintió. Dijo que la planta de GNL se haría en Río Negro, pero era solo una excusa para vengarse de la provincia de Buenos Aires y dinamitar un proyecto que llevaba más de una década de trabajo. El resultado: Argentina se quedó sin una inversión histórica de 50 mil millones de dólares y sin el desarrollo y el empleo que ese proyecto hubiera generado”.

“La planta se iba a hacer en Bahía Blanca, donde estaban todas las condiciones técnicas, logísticas y geográficas. Movido por odio, fanatismo ideológico y ánimo revanchista, el Presidente decidió sabotearla. El argumento fue que la provincia no adhirió al RIGI, pero ahora queda claro: nunca hubo intención real de hacerla en ningún lado. Fue todo una operación política. Una Mentira de Estado”.

“El fanatismo personal de Milei contra una provincia y contra un gobernador terminó en un ataque brutal contra todo el país. Se expulsó a un socio estratégico como PETRONAS y se destruyó un proyecto que hubiera fortalecido a la Argentina como potencia energética global. Resulta urgente dimensionar la gravedad de lo que se hizo, o mejor dicho se deshizo”.

“El nivel de improvisación, desdén por el desarrollo y desprecio por el federalismo es tan grotesco como dañino. Se perdió una obra estratégica y una oportunidad histórica por una obsesión enferma de destruir lo construido, de vengarse de quienes no se arrodillan ante el delirio autoritario”.

“Este episodio revela el modus operandi del Gobierno ‘Nacional’: no planifica, no construye, no se preocupa por el desarrollo del país real. Solo vienen a ajustar, incendiar, estimular la especulación financiera y fomentar la división. Esta historia de la infamia es nuestro complicado presente. Pero el futuro no es de Milei. El futuro es del Pueblo”, culminó el mandatario bonaerense.