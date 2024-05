Menores en conflicto con la ley: y el Futuro ¿Para Cuando?

De lo contrario no aumentarían los casos y no descendería la edad de quienes se acercan al delito, tal vez, como una forma de lograr lo que no se tiene en forma rápida, casi instantánea, como responden las redes en el celu.

“Quiero esas zapatillas o el buzo que está de onda” pero razones económica impiden que ese deseo se cumpla y entonces “rompo la vidriera o la ventanilla del auto y las tengo”.

No hay espera para lograrlo porque también se sabe que esa espera puede ser eterna. Y todo se enrolla en un mundo oscuro donde los adultos dejaron de ser un espejo válido donde mirarse. Esos adultos del hogar donde se nació y los de la casa más grande que también tienen la responsabilidad de conducir y dar las herramientas necesarias a las conductas del futuro.

Sólo la respuesta judicial no es la solución. Al contario, es el último eslabón como el hospital o el cementerio. En el medio es necesario que haya alguna alternativa para evitar que el límite final sea la Justicia o las otras dos opciones más extremas. Y si esas posibilidades no están en el primer eslabón es obligación de la casa grande ofrecerlas.

Esto no se aprecia en la realidad. No es novedad que en momentos económicos tan difíciles las crisis sociales de la vulnerabilidad extrema, afloran sin tregua.

Ellos ponen el cuerpo aún en crecimiento, muchas veces como escudos de adultos que los alientan para evitar la cárcel propia. Pero el cuerpo también lo pone el resto afectado por la misma situación y que optó por otro camino, en otro contexto.

Esta semana llamó la atención en los Tribunales de Viedma que en sólo una hora hubo dos audiencias judiciales con menores de edad por robo y tentativa de homicidio con el uso de arma de fuego.

El mayor de ellos con 18 recién cumplidos, un hijito y más de un expediente judicial. En esta oportunidad, se le imputó haber cometido el robo de una campera tras romper el vidrio de la ventanilla de una camioneta que estaba en un estacionamiento. Lo cometió minutos después de salir de una audiencia donde se le acababa de imputar otro hecho por igual delito.

En la otra audiencia otro chico estrenando los 17 que si vistiera un guardapolvo perfectamente encuadraría con un alumno de primaria. De baja estatura, carita de nene. Pero en lugar de libros portaba una tobillera electrónica desde hacía meses por haber disparado contra un conocido del barrio de su misma edad que de milagro la puede contar aunque el terror vivido lo marcó para siempre.

Solo decisiones políticas y proyectos dirigidos por profesionales comprometidos con el futuro pueden, por lo menos, evitar que se multipliquen estas situaciones.

Menores en conflicto con la Ley

Desde el área de prensa del Poder Judicial de Río Negro fue difundida este jueves una información vinculada a indicadores penales juveniles en la que se destacó que 29 niños, niñas y adolescentes tuvieron un conflicto con la ley en 2023.

Detalló que más de cinco mil legajos recibieron las Oficinas Judiciales penales el último año, aunque un porcentaje mínimo corresponde a causas que involucran niños, niñas y adolescentes.

Fueron 38 las causas iniciadas con 29 personas menores de edad: algunas estuvieron involucradas en más de un hecho.

De esas 29 personas, 27 son varones y dos mujeres. Once tenían 16 años al momento del hecho y 18 contaban con 17 años.

La información oficial agregó respecto de los delitos imputados hubo cinco causas por hechos contra las personas, 34 causas por delitos contra la propiedad y cuatro por delitos contra la integridad sexual.

También consignó el informe que unos 19 niños, niñas y adolescentes participaron del delito con adultos, 11 tuvieron reiterancia en la conducta delictiva y 18 habían sido objeto de una intervención por parte de otros organismos del Estado.

De las 38 causas iniciadas en 2023 nueve se registraron en la Primera Circunscripción cuya cabecera es Viedma; cuatro en la Segunda Circunscripción con sede en Roca, 20 en la Tercera Circunscripción de Bariloche y cinco en la Cuarta Circunscripción de Cipolletti.

Como resultados de esos procesos penales hubo una absolución y cinco sobreseimientos, cinco medidas alternativas y 39 sentencias dictadas en 2023 a personas mayores por hechos delictivos cometidos cuando tenían entre 14 y 17 años.

Los datos surgieron del Informe Estadístico Anual que elabora el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En 2020 el Poder Judicial de Río Negro por resolución Nº 631/2020 resolvió conformar un equipo de trabajo que funciona en el ámbito de la Escuela de Capacitación Judicial con la coordinación de una jueza del Tribunal de Impugnación y la participación del Centro de Planificación Estratégica y la Dirección General de Oficinas Judiciales. El objetivo es recabar información sobre el funcionamiento de la Justicia Penal Juvenil a nivel provincial.