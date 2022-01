Menores de 60 sin factores de riesgo con Covid deben denunciar la situación a través de una declaración jurada

Desde este martes se hisopará solamente a las personas que tengan síntomas compatibles con Covid-19* que:

1-Sean *mayores de 60 años*.

2- A *quienes tengan factores de riesgo*.

3- *Quienes presenten síntomas moderados o graves que indiquen criterios de internación* (dificultad para respirar, dolor de pecho, etc).

Las personas de estos grupos que den positivo tendrán seguimiento médico durante el proceso de aislamiento.

*Los factores de riesgo son*: diabetes; enfermedad oncológica; inmunosuprimidos; enfermedades crónicas renal, respiratoria, hepática, cardiovascular; obesidad; personas con VIH; síndrome de Down; gestantes.

*Autoaislamiento*: las personas que presenten síntomas leves asociados a Covid (fiebre mayor de 37.5; tos; dolor/picor de garganta; dolor de cabeza; pérdida del gusto u olfato; etc) que no se encuentran en cualquiera de los tres grupos indicados, deberán autoaislarse y avisar a sus contactos estrechos (quienes hayan estado hasta 48 hs. antes de presentar síntomas).

Si presentaran algún síntoma más severo (como falta de aire o dolor agudo en el pecho) deberán ponerse en contacto con el sistema de salud al 107 o 911.

*El autoaislamiento debe realizarse teniendo en cuenta los siguientes criterios*:

*Personas con síntomas Covid*:

* 7 días quienes tengan 1° y 2° dosis de vacuna contra el Covid. (más 3 días de cuidados reforzados: usar siempre tapabocas; no concurrir a eventos masivos; no tener contacto con personas de riesgo)

* 10 días quienes tengan solo 1° dosis y quienes no estén vacunados.

*Personas que son contactos estrechos*:

* 5 días quienes tengan 1° y 2° dosis de vacuna contra el Covid.

* 10 días quienes tengan solo 1° dosis y quienes no estén vacunados.

*Las personas menores de 60 sin factores de riesgo que se auto aíslan deben denunciar la situación a través de una declaración jurada en el siguiente enlace*: https://boletinoficial.rionegro.gov.ar/?contID=72513

Dicha declaración jurada servirá como constancia para presentar en el trabajo.