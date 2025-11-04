Mejoran el sistema de botones antipánico en Rio Negro con la empresa ALTEC

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno de Río Negro presentó el nuevo sistema de botones antipánico que permitirán reforzar la protección, la geolocalización y la conectividad de las personas en situación de violencia en toda la provincia. Las mejoras fueron desarrolladas por la empresa de tecnología estatal ALTEC y entregadas oficialmente al Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los nuevos dispositivos incorporan conectividad dual WiFi/4G que garantizan el envío de alertas incluso ante fallas de red, una geolocalización más precisa en tiempo real y una nueva aplicación móvil que complementa el dispositivo físico y amplía las posibilidades de solicitar asistencia de forma rápida y segura.

Además, se optimizó el Sistema Integral de Alertas de Pánico (SIAP), mejorando la experiencia del operador y la gestión de las alertas para asegurar una respuesta más ágil y eficiente.

Tras la entrega, los equipos técnicos de ALTEC brindaron una capacitación a operadores del Ministerio de Seguridad y Justicia, orientada al uso de los nuevos dispositivos y a la articulación con el área de Género, que trabaja en el acompañamiento y seguimiento de las víctimas. El trabajo conjunto fortalece la red institucional y garantiza una atención integral en situaciones de emergencia.

El sistema de botones antipánico permite emitir alertas geolocalizadas en tiempo real y activar la intervención inmediata del personal de seguridad. Además, genera historiales e informes que se vinculan directamente con las causas judiciales, mejorando el seguimiento y la coordinación entre organismos.

“Estas actualizaciones representan un avance significativo en las herramientas tecnológicas destinadas a la protección de víctimas de violencia en la provincia”, destacaron desde ALTEC.

Del acto participaron el Ministro de Modernización, Milton Dumrauf; el Presidente de ALTEC, Luis Ayestarán; y el Subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Arcajo, junto a equipos técnicos y personal del área de Género.