“Me tomé todo» dijo Padilla al filmarse momentos antes del trágico choque donde murieron tres personas

En el marco de esta investigación surgieron nuevas pruebas de la pericia que se practica en el celular de la imputada que incluyen hasta videos filmados por ella misma momentos antes del choque en los que señala “me tomé todo”.

En ese choque frontal entre una camioneta Hilux que conducía Padilla y una Duster que se dirigía a Viedma con una familia de esta ciudad perdieron la vida tres de los cuatro ocupantes de este último rodado: Liliana Martha Andrade de 75 años, madre del conductor, y los dos hijos de éste: Juan Cruz de 28 y Tomás de 11 años.

En el marco de este hecho calificado como “homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo con motor, el número de víctimas y el abandono del lugar sin prestar colaboración a ellas”, Padilla se encuentra detenida desde el 19 de marzo.

Esta mañana se realizó una nueva audiencia en la que el abogado particular Juan Pablo Merlo planteó que la mujer continué cumpliendo la preventiva dictada en un domicilio, presentando distintas alternativas hasta en jurisdicción bonaerense.

Habló incluso de la colocación de una tobillera de control satelital como elemento que garantice aún más ese aspecto.

OPOSICION Y NUEVAS PRUEBAS

En respuesta al pedido de la defensa, la fiscal Yanina Estela se opuso a la prisión domiciliaria y sumó nuevos elementos surgidos en el marco de esta investigación penal. Hizo referencia a los primeros resultados de la extracción forense practicada al celular de la mujer que “reafirman la continuidad de la existencia del riesgo de entorpecimiento de la investigación”.

En ese sentido detalló la existencia de “mensajes que se suman a los relatados en las audiencias anteriores” en los que Padilla le pedía a su cuñada que diga desconocer el lugar donde se encontraba en momentos en que la buscaba la policía.

Tras destacar el trabajo pericial que realiza la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General que analiza el celular secuestrado de la mujer secuestrado, Estela informó también sobre la detección de una conversación posterior al hecho, encontrada en su whatsapp.

En ella la imputada da cuentas de la contratación de un seguro para la camioneta involucrada en el siniestro que se encontraba vencido, gestión en la que pidió que se la inscriba en un domicilio de Mendoza de donde es oriunda.

Para la fiscal este lugar difiere de la totalidad de los domicilios brindados por la defensa para su posible prisión preventiva domiciliaria.

“ME TOME TODO”

Además en el resguardo del mismo sistema de mensajería fueron encontrados videos que habían sido enviados en una conversación inmediatamente anterior al hecho, que había sido eliminada por la mujer pero que la pericia pudo recuperar.

Estela describió que en esas filmaciones grabadas mientras conducía “se puede advertir que está en estado de ebriedad, lo que incluso es reconocido por ella quien le dice a su interlocutor: ‘Me tomé todo’. Esto se corresponde con los resultados de las pericias toxicológicas cuyos resultados positivos (en el caso de ella y negativo en cuanto al conductor del otro vehículo) ya forman parte del legajo”.

Ante estas nuevas pruebas surgidas, la fiscal consideró que debe mantenerse la prisión

preventiva que Padilla cumple en el Penal de Viedma porque “ha tenido una actitud evasiva y ha eliminado evidencia. Esto no tienen ninguna relación con la actitud colaborativa de la que habla la defensa”.

Por su parte, Damián Torres en representación de la familia de las víctimas también se opuso a la detención domiciliaria de la imputada fundamentando inconvenientes de la UADME para realizar un debido control satelital en la localidad bonaerense en la que pretende instalarse la mujer y profundizó acerca del riesgo de fuga aludiendo a informes bancarios y de otros organismos financieros que dan cuenta de la existencia de recursos económicos para hacerlo.

Finalmente la Jueza de Garantías Georgina Amaro Piccinini coincidió con la fiscal al señalar que “las características de la imputada no me permiten morigerar esta medida, por su accionar en el marco del proceso que ya fue analizada, por su conducta posterior y porque no hay certezas de que cuente con un domicilio fijo”, y sostuvo la medida cautelar dictada oportunamente que vencería el próximo 17 de agosto.