«Me gustaría ser la candidata». «Ojalá pueda tener la oportunidad de gobernar a Río Negro»

La intendenta de Roca, María Emilia Soria detecta un presente “muy distinto” por “las necesidades en la calle y la virulencia”, mientras se expresa satisfecha con el “vínculo existente” y el “diálogo fluido” logrado con el gobernador Alberto Weretilneck.

Muestra expectativa en la renovación parlamentaria, impulsando una “lista competitiva con los mejores candidatos y de todos los sectores”. Se advierte activa en la tarea de “unidad”, pero se negó a dar nombres porque “ahora no servirá para nada”. Admitió que el quiebre electoral en el PJ del 2023 dejó “mucho enojo” interno, pero pidió “dar vuelta la página”.

Remarcó el objetivo de participar en el 2025 con vista a la próxima elección provincial. “Hay que jugar y todos los que estemos en esta unidad seremos los que vamos a llegar al gobierno de la Provincia en el 2027”, expresó, a la vez que reconoció su propósito de constituirse en la candidata a la Gobernación.

En diálogo con el DIARIO RIO NEGRO, Soria calificó que su gestión municipal atraviesa una “época distinta”, a pesar de que recuerda las peripecias vividas con la pandemia. Particulariza el momento no solo por la ausencia del Estado nacional, sino por “la necesidad en la calle y por la virulencia. Nunca me pasó tener roturas de bolsa de gente buscando comida. En Chacramonte en la semana tuvimos que pagar leña y garrafas, que salen 26.000 pesos. ¿Qué pasó con esos 3.500 que costaba? Se sabía que esto iba a pasar si se corría el Estado Nacional. Siempre fui clara y el municipio no puede con la catarata de necesidades sociales que llegan.

-P: ¿Y la respuesta de la Provincia donde se advierte otro vínculo?

-MES: Estoy satisfecha con el vínculo institucional existente con el gobernador para beneficio de mis vecinos y vecinas. Tener un diálogo fluido es sumamente importante. Se puede hablar de problemas y buscarles soluciones. Antes ni atendían el teléfono.

-P: ¿Y la solución llega ahora?

-MES: En este debacle económico, si se ha mejorado en materia de seguridad y hay inversión, también falta planificación en algunos aspectos, como en Salud. La situación del hospital de Roca es grave, es categoría 6 y deriva pacientes para parir a Cipolletti o Allen.

-P: Igualmente, ¿el problema central sigue siendo el servicio de agua? ¿Cómo está la nueva planta?

-MES: Sí. La planificación fue del Estado nacional y el financiamiento se logró en la gestión del presidente Fernández. La planta de agua se licitó, pero no se comenzó por el debacle inflacionario; sí se comenzó la de cloacas y se paralizó. Actualmente, la provincia presentó un proyecto a la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) para construir la planta de agua, pero aún no está confirmado. Nos reunimos con la consultora para su planificación y señalé que no se la puede hacer con el diseño de ARSA de hace 20 años. La ciudad creció catastróficamente y mi prioridad es el norte, con barrios sin redes de agua.

-P: ¿Planificación es una palabra que repite?

-MES: Es fundamental y es una de mis objeciones. Asumí y creé una secretaría en el municipio. En la Provincia me sorprende que cada dos años cambiemos la materia productiva. Pasamos de agricultura y ganadería al hidrógeno verde y, ahora, Energía. Mi viejo tuvo una visión a largo plazo, y era justamente Vaca Muerta. Por eso, no es casual que Roca tenga su segundo parque industrial donde se planifica la ruta de la arena.

-P: Vuelvo al vínculo con el gobernador. ¿Quién lo logró? ¿Fue el gobierno del presidente Milei?

-MES: Fue una actitud mutua y de ambos. No es por Milei, ya con Arabela (Carreras) tenía mucho diálogo. Asumí y lo propuse. Ella salió a atacarme, pero luego, en la pandemia, empezamos a tener más diálogo y hoy tengo buen vínculo.

-P: ¿Cuál es su visión del panorama nacional?

-MES: Veo un panorama y una recesión espantosa. Había que hacer cambios porque era insostenible lo que pasaba. Recuerdo que en el 2023 no había precios y no se podían comprar caños para el segundo parque industrial, ni tampoco alimentos para los CECI. Entiendo a los argentinos que votaron por otra situación económica, no por un desquiciado que dice paparruchadas. La caída de la economía es similar a la del 2001, con igual desempleo, con la diferencia de que ahora está la asignación universal para los más vulnerables. Pero esto termina mal.

-P: En este marco se abre un proceso electoral. ¿Cómo afrontar esta instancia desde el PJ?

-MES: La gente está muy enojada y enojadísima con los políticos que mienten. En ese escenario hay que hacer política y, por eso, hay que trabajar y lograr una gran unidad, con los mejores candidatos.

-P: ¿Prevé tener una intervención en el 2025 porque, en algún momento, parecía que no sería así?

-MES: En todos los procesos he tenido una activa participación. Los que hacemos política, hacemos política todos los días, no solo cuando nos conviene el candidato. Voy a trabajar para que mis vecinos entiendan que lo mejor es tener candidatos al Senado que no los compren y no los arreglen, como con (Agustín) Domingo (JSRN) que votó en contra de los jubilados. Dicen acá que son opositores y allá van y votan con Milei.

-P: ¿Ya tiene candidatos?

-MES: El justicialismo va a tener candidato. Pero no es momento de nombres porque me falta hablar con un montón de gente, porque sí estoy trabajando para la unidad.

-P: ¿El senador Martín Doñate es una opción?

-MES: Ya se verán los nombres. Si adelantó o tiró un nombre, no sirve nada todo lo que estamos haciendo para la unidad, y una lista competitiva, con todos los sectores. La dispersión actual no nos sirve.

-P: ¿El PJ no superó el quiebre del 2023?

-MES: Sí, hay mucho enojo, pero tenemos que dar vuelta la página. Hay que jugar en este proceso, si o sí, porque todos los que estamos por esta unidad seremos los que vamos a llegar al gobierno de la Provincia en el 2027. Pido al enojado que tenga apertura, mesura y empatía con el momento y trabaje por una única lista, que es la mejor forma que tenemos para llegar al 2027.

-P: ¿Esta instancia requerirá alguna mea culpa o renunciamiento?

–MES: Seguramente…

-P: Retomo su referencia: “tenemos que llegar al 2027”. ¿Será la candidata?

-MES: Sí, me gustaría ser la candidata. Ojalá tener la oportunidad de gobernar a Río Negro porque tengo ganas de ver a la provincia parada de otro lugar con nuestra potencialidad. Y para eso hay que lograr ahora una lista competitiva con todos, y estamos conversando.