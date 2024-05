Mataron un vacuno, no se lo pudieron llevar y fueron detenidos

En un juicio abreviado realizado este miércoles por la mañana dos imputados por “abigeato” aceptaron ser los autores y la pena de tres años de prisión condicional por no tener antecedentes, así como el decomiso del vehículo propiedad de uno de los imputados en favor del ministerio de Seguridad provincial y la destrucción del arma que no tiene titular y no está registrada, quedando así fuera de circulación.

Según la investigación, este hecho ocurrió el 27 de febrero pasado entre las 18 y las 20 horas, oportunidad en la que los imputados ingresaron a un campo ubicado en ruta 88 a 15 kilómetros de La Lobería y, tras degollar un vacuno Hereford colorado intentaron sustraerlo pero no lo lograron al ser divisados por personal del campo.

La aprehensión se produjo en la costanera del balneario El Cóndor ya que los propios trabajadores del establecimiento rural habían alertado del hecho. En la continuidad de la investigación se requisó el auto en el cual se encontraron manchas hemáticas, una carabina y un arma blanca. Además en el lugar se encontró el vacuno muerto.

Desde el área de prensa del Ministerio Público Fiscal de Río Negro se señaló que esta mañana y a tres meses del hecho, la Fiscalía y la Defensa oficial presentaron en una audiencia de procedimiento abreviado el acuerdo arribado, del que previamente fue consultada la víctima que aceptó la resolución planteada. En ese marco, al detallar el plantel probatorio, destacaron que a los imputados «no les queda otra opción que reconocer el hecho”.

Requirieron así la condena a tres años de prisión condicional de los dos hombres que no tienen antecedentes penales, el decomiso del vehículo propiedad de uno de los imputados en favor del Ministerio de Seguridad provincial y el decomiso y destrucción del arma que no tiene titular y no está registrada, quedando así fuera de circulación.

Culminada la solicitud de la Fiscalía y consultada la defensa oficial que manifestó su adhesión, la jueza de Juicio se dirigió a los imputados y les explicó los alcances del acuerdo que los mantendrán durante tres años (tal el plazo requerido) a merced del control que garantice el cumplimiento de las pautas de conducta de fijar domicilio, no portar armas de fuego y no cometer nuevos delitos; ya que de incurrir en ello no quedará otro camino que cumplimiento efectivo de la pena.

Los imputados reconocieron haber cometido el hecho y aceptaron la calificación legal y el monto de la condena.