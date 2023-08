Más de 9 mil jóvenes están habilitados para votar el 13 de agosto en las PASO

“Falta menos para celebrar las PASO y estamos convocando a los más jóvenes para que se acerquen a ejercer su derecho al voto. De acuerdo a lo informado por el Gobierno Nacional, son un total de 9560 las chicas y chicos que van a poder votar, el 1,20% del padrón electoral de nuestra provincia” informó la directora de Asuntos Electorales, Yisel Bijarra.

“Para poder votar es muy importante, por un lado, contar con la actualización del DNI de mayor de 14 años y figurar en el Padrón Electoral, incluso los jóvenes de 15 años que cumplan años el día de las elecciones generales, si cumplen con estos requisitos, también podrán votar” detalló la funcionaria.

Se trata de la Ley de Ciudadanía Argentina N° 26.774, conocida como ley de Voto Joven, que se sancionó el 31 de octubre de 2012 y establece el derecho de las personas jóvenes de 16 y 17 años, nativas o por opción y no nativas o naturalizadas argentinas, a participar en elecciones, ejercer el derecho al voto y elegir a sus representantes.

Cabe agregar, que el voto es obligatorio para todos los electores, sin embargo, aquellos jóvenes de entre 16 y 17 años, que no estén registrados y no asistan al comicio, no van a formar parte del Registro Nacional de Infractores.

Para información sobre las elecciones 2023 ingresar a: www.argentina.gob.ar/elecciones-2023.