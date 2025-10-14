Lo Principal

Más de 400 médicos renunciaron en la provincia asegura el gremio de la Salud de Rio Negro

Los integrantes del gremio ASSPUR anunciaron que realizarán un paro este miércoles 15, para pedirle al Gobernador Alberto Weretilneck aumento salarial y no un bono, cómo se ofreció en la última mesa de la Función Pública.


El gremio le dice en el anuncio del paro al gobierno rionegrino, «Somos trabajadoras y trabajadores que resistimos al vaciamiento de la salud pública.
Hoy, la mayoría de los hospitales están sin personal, y eso es consecuencia directa de los salarios de miseria que percibimos:

Más de 400 renuncias médicas.

El 70% de los profesionales trabaja media jornada (no son personal exclusivo).

El 90% del personal exclusivo está obligado a hacer guardias de 24, 16, 12 y 8 horas arriba de su jornada laboral. (explotación)
Aun así, no llegamos a fin de mes.

🔸️Desde 2020 no se reponen vacantes por jubilaciones.
Faltan farmacéuticos, mucamas, administrativos, enfermeros, médicos de distintas especialidades (oftalmólogos, urólogos, gastroenterólogos, ginecólogos, infectólogos), operadores en salud mental, bioquímicos, técnicos, personal de mantenimiento e instrumentación quirúrgica, entre muchos otros.
👉 Sin personal no hay hospital. Sin hospital, no hay salud pública.

🔸️Tampoco hay salud sin insumos: faltan materiales de laboratorio, elementos de mantenimiento, ropa de cama, medicación, camas, camillas y equipamiento básico.
🔸️La infraestructura está al límite.
Los más prioritarios —General Roca, El Bolsón y Viedma— necesitan hospitales nuevos, y cada establecimiento del sistema tiene necesidades urgentes que deben ser atendidas.

⛔Vemos una realidad cada vez más crítica, y seguimos luchando. ¡Acompañá!
📣 Por salud pública.
📣 Por salario digno.
📣 Por condiciones de trabajo que permitan cuidar como cada vecino merece.

ASSPUR convoca a todas las organizaciones sociales, sindicales, comunitarias y vecinos a movilizarse junto a nosotros.

Porque defender la salud pública es defender la vida de quienes hacemos uso de ella».







