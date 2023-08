Martini contra Weretilneck, “Es una vergüenza que ahora nos venga a dar clases en materia de Seguridad”

La legisladora y presidenta del bloque del Frente de Todos, se refirió a los dichos en materia de Seguridad del senador Alberto Weretilneck, quien en el contexto de su campaña política a las primarias, se mostró “preocupado” por el tema y apuntó a la gestión de Arabela Carreras. “¿Por qué no le explica a la familia de Muñoz qué fue lo que pasó con su hijo?”, reclamó María Eugenia Martini.

“A ese punto de degradación de la seguridad nos llevó el Gobierno de Alberto Weretilneck con el caso Lucas Muñoz”, recordó la legisladora en referencia directa al oficial de la policía de Río Negro asesinado en 2016 en Bariloche.

“¿Recuerdan ustedes cuando el actual gobernador electo se tuvo que ir a escondidas de la ciudad porque habían encontrado el cuerpo de Lucas en un descampado? Es una vergüenza que ahora nos venga a dar clases en materia de Seguridad”, afirmó.

Martini consideró que es “preocupante” lo que calificó como una “interna de palacio a cielo abierto”, en la que “el senador hace campaña criticando a un Gobierno que pertenece a su mismo partido político, y lo hace como si él no hubiera tenido nada que ver y fuera un recién llegado a la política provincial”.

“¿Por qué no nos cuenta en qué quedó el mapa del delito que terminó siendo un escrache a personas que nada tenían que ver?”, refirió la legisladora al recordar cuando Weretilneck difundió listas de presuntos delincuentes, entre los que se encontraba un policía retirado sin ningún tipo de antecedente penal. “O que nos hable del nuevo penal que anunció para Bariloche”, recordó.

Martini mencionó también lo que entiende fue “el profundo estado de abandono” de la policía provincial al término de la gestión de gobierno de Weretilneck. “Nosotros no somos el árbitro en esa interna ni nos interesa serlo”, expresó, “pero nos preocupa la institucionalidad, y es reírse de todos nosotros venir ahora con críticas así, cuando hace más de una década que son gobierno en la provincia y los rionegrinos y rionegrinas seguimos sufriendo los mismos problemas que Juntos Somos Río Negro jamás tuvo la capacidad de resolver”.

Para la presidenta del bloque del FdT “Weretilneck nos arrastra a todos a su interna partidaria. Una interna grotesca y mezquina que termina salpicando a toda la provincia”.

“Cuando sufrimos la pandemia de Covid, el personal policial que debía efectuar los controles, no tenía ni cómo protegerse”, agregó. “Hubo más de un centenar de agentes aislados y contagiados en Bariloche y recuerdo también la situación dramática en la sub comisaría de Las Perlas. Esa fue la herencia de Weretilneck y la del ex ministro Pérez Estevan en materia de Seguridad”, apuntó.

“Cuánto mejor sería que se dedicase a trabajar por Río Negro en lugar de pasársela en una interna partidaria que no le importa a nadie y que sólo sirve a sus propios intereses, la provincia tiene problemas serios, como la tremenda deuda en dólares que contrajo Weretilneck y que ahora no hay manera de pagar”, reflexionó Martini.

“Daría risa si no fuera tan indignante escucharlo hablar de ciertos temas como si él no tuviera nada que ver, como si no hubiera sido gobernador durante dos mandatos consecutivos en Río Negro”, concluyó Martini. “La política debe sincerarse. Es un acto de responsabilidad. No se puede engañar y jugar con las necesidades de la gente todo el tiempo. Es grave”, sentenció.