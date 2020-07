Marcha en repudio por un abuso denunciado que involucra a Pinta

La marcha se realizó este sábado por la tarde en la costanera de Patagones.

Sabemos que el abuso sexual infantil es uno de los delitos más aberrantes al que debemos enfrentarnos como sociedad.

Destroza, marca de manera irreversible la vida de les niñes.

El gran interrogante es: ¿Estamos, como sociedad preparados para contener y abrazar a las víctimas más allá de quién sea la víctima y más allá de quién sea el abusador? ¿Cuánto de hipocresía nos atraviesa al punto de revictimizar y volver a violar a niñas?

¿Quiénes somos, como seres humanos si, ante la inmensa decisión de denunciar, de NO CALLAR, DE ROMPER UN PACTO MACABRO CON UN PATRIARCADO OPRESOR, nos paramos al margen?

Hay dos caminos: O estás del lado de la víctima o estás del lado del abusador.

Hoy nuestro río, el río de todes, no vibra; tiembla.

Sabemos que el abuso sexual infantil en el deporte es una práctica, un delito que, lamentablemente está a la orden del día. Y lo bestial de ésto es que rompe con el alma, el cuerpo y las ilusiones de les niñes que sueñan con llegar lejos y a lo más alto de la mano del deporte que eligen.

Esfuerzo, viajes, competencias, superación, amistad, equipo. Todo se ve envuelto en el terror de convivir entre lo que aman hacer con el horror y el miedo del abuso sexual.

¿Cómo denunciar a quién es tu referente? ¿Cómo continuar con tu sueño si cumplirlo implica soportar el abuso de esa persona que admiras, que debe cuidarte? ¿Cómo viajar a un mundial con el nudo en el pecho que deja el silencio, el no poder contar? ¿Cómo correr el miedo a dejar truncos los sueños? ¿Cómo seguir después? ¿Cómo contarlo? ¿A quién? ¿Cómo volver a esa sensación en el cuerpo que aparece cuando tenés que relatar cada detalle de los hechos?

Necesitamos ser una sociedad que esté a la altura del momento que vivimos. Puede ser tu hija, tu hijo, tu hije.

Hoy es el canotaje, ayer fue el fútbol y mañana otro deporte.

La sociedad conservadora tiende a dudar de la víctima que valientemente denuncia y se llenan las redes con mensajes que piden morbo y detalles para dar su voto de credibilidad. Pero no se cuestiona como personas que tenían que estar al cuidado de menores, miran para otro lado, y son los entregadores de las víctimas a sus chacales.

El Abuso sexual infantil en el deporte es abuso a la infancia, a los sueños de la infancia.

No son les niñes quienes deben dejar de soñar. Sabemos que hay actividades que sólo permiten la profesionalización si se comienzan de pequeñes, por las necesidades de preparar el cuerpo para la competencia de alto rendimiento.

Por eso debemos ser los, las, les adultes quienes protejamos las infancias y garanticemos que el contacto de les niñes con ese universo sea sano, contenedor, y que no los frustre ni los obligue a pagar precios por perseguir sus metas y deseos.

Necesitamos como madres, padres, tutoras, tutores, escuchar, observar, estar y acompañar el proceso y las decisiones de una víctima de abuso sexual. Respetando sus tiempos, sus formas, sus emociones. Protegiéndola de la exposición descarnada, la revictimización y no siendo parte de ésta.

Exigimos una Justicia con perspectiva de género de una vez por todas. Que no haya más niñes revictimizades.

Exigimos medios con perspectiva de género en sus noticias. Que se aplique la Ley Micaela en los medios de comunicación.

Asimismo, exigimos al Colegio de Abogados/as, formación en perspectiva de género para que los profesionales allí colegiados cuiden a las víctimas de ser expuestas una y otra vez en sus acciones, aún cuando sean sus defensores.

Necesitamos repensarnos como parte de este entramado social que nos impone un cambio de paradigma. Exigimos que los delincuentes, tengan el cargo que tengan o lleven las medallas que lleven en su trayectoria, sean juzgados.

Exigimos el efectivo cumplimiento de la ESI, creando espacios de contención y confianza donde les niñes puedan expresar sus sentimientos, donde se visualicen, no sólo los abusos sexuales, sino también cualquier tipo de maltrato recibido, ayudándoles a desarrollar vínculos saludables, a prevenir la violencia hacia las.mujeres y a construir nuevas masculinidades.

Exigimos que la iglesia católica se saque la careta de una vez y deje de ser el lugar de convocatoria para marchar a favor de los abusadores Aldo y Néstor Pinta!

Exigimos que las instituciones educativas, los clubes y asociaciones se expresen de manera contundente contra el ABUSO SEXUAL INFANTIL , NO ATACANDO Y AMEDRENTANDO A LAS VÍCTIMAS.

EXIGIMOS QUE ROMPAN CON EL PACTO PATRIARCAL QUE VIOLA A NUESTReS NIÑES YA

.

No están solas.

EL RÍO NO TIENE DUEÑO Y NOSOTRAS TAMPOCO.