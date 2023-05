Mantenía una relación con una menor, fue condenado por abuso sexual y quedó detenido

Los hechos endilgados fueron cometidos en febrero y marzo de 2022 en Viedma. El debate, en tanto, se desarrolló durante los cuatro primeros días de la semana pasada, pero se puso especial énfasis en la reserva del mismo para evitar la revictimización de la adolescente. Familiares de la niña, expertos periciales que analizaron adn, médicos y psicólogos fueron alguno de los más de diez testigos que declararon ante el Tribunal.

El veredicto fue comunicado a las partes por el presidente de un tribunal conformado por tres Jueces de Juicio que hizo lugar al pedido de condena del Ministerio Público Fiscal. En el mismo sentido se había pronunciado en aquella oportunidad una defensora de menores que trabajó junto a la víctima.

Es así que declaró la responsabilidad penal del acusado en los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con lesiones leves agravadas por mediar relación de pareja y violencia de género y desobediencia judicial. Todo ello, a su vez, concursa de modo real con el delito de lesiones leves agravadas por relación de pareja y mediar violencia de genero.

El jueves 11 de mayo se desarrollaron los alegatos en los que las partes argumentaron su teoría del caso. Comenzó la Fiscalía explicando por más de una hora cuál era el vínculo entre la adolescente y su agresor: ambos mantenían una relación de pareja signada por la dependencia emocional y envuelta en el círculo de la violencia.

Para graficar ello, la acusación se detuvo en los testimonios que la víctima brindó en dos Cámaras Gesell y la evaluación que de los mismos hizo una profesional perteneciente al Cuerpo Médico Forense que analizó ambas y mantuvo una entrevista en profundidad con ella. En este sentido habló de que la víctima “minimizó y justificó” alguno de los hechos por la gran dependencia emocional que tenía con un hombre más grande.

La acusación recalcó también que el presunto consentimiento, no es tal y no procede, más si se tiene en consideración el estado emocional de la víctima al momento de ser atendida en el hospital luego de realizada la denuncia, en el marco del protocolo de abuso sexual infantil.

Según la Fiscalía, “las etapas del ciclo de violencia fueron acreditadas” y también “el dolo por parte del hombre” que la llevaron incluso a pedir medidas cautelares para evitar el contacto entre victima y victimario. Mencionó en ese sentido la intervención de la Ofavi que realizó el diagnóstico de riesgo obteniendo resultados altos.

A su turno, la Defensora de menores que trabajó con la adolescente y estuvo presente durante la totalidad del juicio, acompañó el pedido. Dijo que el tránsito de este legajo penal fue complejo por la edad de la menor y la denuncia que hizo su madre y que ella intentó desconocer más adelante

“En el contexto de vulneribilidad y de poca contención de la adolescente, pude entender que la declaración de responsabilidad penal de quien ella considera su pareja la sometería a un nuevo abandono, no obstante es necesario condenar al hombre” para que ella pueda trabajar en rehacer su vida. “Estoy convencida que es ésta la instancia adecuada para juzgar lo sucedido no sólo con perspectiva de género sino además, con perspectiva de niñez lo que nos impone un doble plus protectivo”.

“Las circunstancias del contexto dan muestra que la victima está denunciando a quien es su pareja, quien la invitaba a comer, que la cuidaba cuando estaba enferma, pero también al mismo hombre que la abusó, la golpeaba, le revisaba el celular, no la dejaba salir con sus amigas. Ella en su vulnerabilidad tenía una visión de alguien que la protegía y la amaba”, expresó.

En este mismo sentido se pronunció el Tribunal quien responsabilizó penalmente al hombre de los delitos por los que fue acusado en el juicio y dispuso la apertura de la instancia de presentación de prueba previa a la audiencia de cesura en la que las partes deberán fundamentar la pena pretendida. Asimismo determinó la prisión preventiva hasta que la condena quede firme.