Magnanelli asumirá en reemplazo del edil Walter Dalinger recientemente fallecido

La jura se llevará a cabo en la próxima sesión que el cuerpo legislativo tenía planificada para el tratamiento de los proyectos de acceso a la tierra y el hábitat. La fecha se definirá en los próximos días.

“Asumir en estas condiciones es una doble responsabilidad: la partida de Walter fue inesperada y muy dolorosa para todos y todas. Debo honrar su memoria y, también, el lugar que me toca como concejal, llevando adelante proyectos y escuchando siempre a nuestra comunidad”, explicó Magnanelli.

Sobre su decisión, explicó que “el Intendente me pidió que asumiera esta responsabilidad y con el compromiso que tengo con el proyecto así lo haré”.

Magnanelli, quien actualmente se desempeña como secretario de Turismo y Desarrollo Sostenible del Municipio, es licenciado en Ciencias Biológicas. Fue becario doctoral del CONICET y cuenta con una amplia experiencia en el sector comercial. Fue delegado rionegrino Came Joven; creador de la red de “Jóvenes Emprendedores Rionegrinos”, de 2014 a 2017; secretario de la Cámara de Comercio de Viedma, de 2015 a 2017; coordinador regional punto de interconexión IXP-VDM – Cámara Argentina de Internet, de 2015 a 2018; presidente de la Cámara de Comercio de Viedma, entre 2017 y 2019; y vicepresidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, de 2017 a 2019.

Presidencia del bloque de JSRN

Dalinger presidía el bloque de JSRN. Ante su partida, tal como está establecido en el acta acuerdo 34/19 del Concejo Deliberante de Viedma, con fecha 10 de diciembre de 2019, asumirá la presidencia la concejala Silbana Cullumilla, quien ocupaba la Vicepresidencia