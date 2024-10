Luna nuevamente ante la justicia por la imputación y condena por abuso sexual hacia una menor

La pena confirmada en todas las instancias provinciales tenía como monto máximo los 7 años ya impuestos. A la parte de la condena confirmada en todas las instancias provinciales “deben integrarse los hechos por los que fue declarado culpable en el ultimo debate realizado entre el 14 y 16 de agosto pasado en el que se lo declaró responsable penal de estupro.

En la audiencia realizada este jueves de manera virtual a través de la plataforma Zoom, la Fiscal aclaró que “si bien la expectativa de pena del Ministerio Público Fiscal era mucho mayor, en esta nueva instancia debemos circunscribir la discusión entre el mínimo de la escala penal del delito enrostrado (6 años) y los 7 años que el Tribunal de Juicio en su momento le impuso por esta continuidad delictiva”.

En ese sentido mencionó como atenuante la falta de antecedentes penales del imputado “pero, como contracara, advertimos que concurren múltiples circunstancias agravantes”. La primera de ellas es “la extensión en el tiempo de este delito continuado” que afectó “la autodeterminación sexual de la víctima” a través de “una evidente manipulación” ejercida por Luna a través de “la relación de preeminencia y la vulnerabilidad afectiva de ella signada por la separación de sus padres”. En ese contexto se fortaleció el vínculo de cercanía que ambos tenían y del cual el hombre se aprovechó.

“Se valió de la relación paternal, se mostraba afectuoso, la ayudaba con tareas escolares, esto quedó demostrado”. Agregó otros componentes como la clandestinidad de los actos y enfatizó en “la violencia desplegada especialmente cuando hubo acceso vía anal, porción de los hechos que está confirmada en todas las instancias procesales de la provincia”.

En cuanto a la extensión del daño causado, la acusación aclaró que “si bien la adolescente no tenía stress post trauma, no quita el daño que efectivamente sufrió”. “La psicóloga del Cuerpo Médico Forense lo explicó claramente: ella no se consideraba victima, no tenía consciencia real de lo que estaba pasando” fue dimensionando la gravedad “a medida que avanzó el juicio”.

Finalmente mencionó como agravante las condiciones personales del imputado detallando los cargos de relevancia que ocupó en la fuerza policial. Por todo ello requirió que se sostenga la pena inicialmente impuesta de 7 años de prisión.

A su turno el abogado defensor pidió que se mantenga la pena de 6 años de prisión por ambos hechos juzgados adelantando que continuarán con las vías recursivas previstas. La sentencia será informada, también de manera virtual, el próximo 31 de octubre a las 9 horas.