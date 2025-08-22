Lo Principal

Luego de registrarse un caso de Hantavirus salud recuerda recomendaciones para prevenir la enfermedad

Un menor de 16 años que fue diagnosticado con esta enfermedad transmitida por roedores y que se encuentra estable en Cuidados Intermedios. Al respecto de este caso, el epidemiólogo del Hospital Zonal, Rodrigo Bustamante, conversó con Engranaje (Radio Seis) y brindó detalles sobre este caso y esta enfermedad, publicó Bariloche 2000.

“Tuvimos casos en este invierno, aunque siempre es más raro que haya casos en esta época. Generalmente los brotes de hantavirus comienzan entre fines del verano y principios del otoño. Pero tal vez tenga que ver con que fue un invierno raro”, opinó el especialista, quien afirmó que no es claro cómo pudo haberse contagiado el paciente, ya que se trata de alguien que lleva una trayectoria de vida bastante urbana, y que prácticamente no ha realizado actividades en la naturaleza.

El ministerio de Salud informó que es fundamental tener en cuenta estás recomendaciones, tanto en espacios rurales abiertos como en ambientes cerrados, ante la posible presencia de roedores.

El Hantavirus es una enfermedad viral aguda grave. El principal transmisor es el ratón colilargo, que elimina el virus a través de la saliva, orina y heces. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas, al tener contacto directo con roedores o sus excreciones. En la Patagonia, además, existe una variante que puede transmitirse de persona a persona.

Síntomas frecuentes: fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Ante cualquier síntoma o contacto sospechoso, es clave acudir al centro de salud más cercano.

¿Qué hacer si encontrás un roedor muerto?
Rociarlo con agua y lavandina al 10%.
Esperar 30 minutos y manipularlo con guantes o bolsas como protección.
Colocarlo en doble bolsa y desecharlo en un pozo profundo o incinerarlo de forma segura.

En actividades al aire libre
Circular por senderos habilitados, de día y con calzado cerrado.
Recolectar leña solo en zonas abiertas y durante el día.
Si consumís agua de fuentes naturales, agregar una gota de lavandina por litro.
Evitar el ingreso a construcciones abandonadas.

Si vas a ingresar a lugares cerrados por mucho tiempo
Usar barbijo con filtro N° 95 o N° 99 y protección ocular.
Ventilar durante al menos 60 minutos antes de ingresar.
Rociar superficies con lavandina al 10% y dejar actuar 30 minutos.
Luego limpiar y ordenar el espacio.

En tu casa
Mantené la vivienda limpia y sin restos de comida o basura al alcance de roedores.
Sellá rendijas, rajaduras y asegurá puertas y ventanas.
Desmalezá el entorno y mantené ordenados galpones, corrales, composteras e invernaderos.
Para limpiar terrenos, usá barbijo N° 95 o N° 99, protección ocular y ropa de trabajo adecuada.







