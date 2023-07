Luego de los dos casos de muerte en Rio Negro por Faringitis, Salud brinda recomendaciones

Según el boletín oficial las muertes producto de la infección se registraron en la provincia de Buenos Aires (4); Chubut (2); Mendoza (1); Río Negro (2); San Luis (1); Santa Fe (3) y Tierra del Fuego (3).

La secretaria de Equidad y Articulación Sanitaria de Río Negro, Natalia Freisztav le confirmó al diario Rio Negro que se trata de una mujer adulta de 60 años y una niña de 6 años. Ambas tenían cuadros graves de neumonía con «enfermedades asociadas». En un comienzo, fuentes de Salud habían indicado que se trataba de una niña de dos y un hombre, pero esos datos no eran correctos.

La funcionaria, manifestó que no quieren que se genere pánico en la sociedad. Explicó que cualquier persona que tiene dos o tres días de angina con fiebre deben hacer una consulta en el centro de salud, pero en general una persona sana no puede generar una complicación grave.

Se trata de una infección, que en raras ocasiones, puede conducir a la enfermedad invasiva que puede provocar condiciones potencialmente mortales.

La transmisión ocurre por contacto cercano con una persona infectada y puede transmitirse a través de la tos, los estornudos o el contacto con una herida.

El período de incubación para la enfermedad varía de acuerdo a la presentación clínica, entre 1 a 3 días. El tratamiento de las personas infectadas con antibiótico elimina por lo general su capacidad de propagación.

La faringitis se trata con antibióticos. La higiene de las manos y la higiene personal pueden ayudar a controlar la transmisión.

En este sentido, el ministerio de salud brinda las siguientes recomendaciones para la población:

Los síntomas de la Faringitis son, dolor de garganta, fiebre, cefaleas, dolor abdominal, náuseas y vómitos, enrojecimiento de faringe y amígdalas, mal aliento, ganglios aumentados de tamaño en el cuello.

En cuanto a la Escarlatina presenta síntomas como, garganta roja y adolorida, fiebre (38.3 °C o más), erupción color rojo con textura de papel de lija, piel de color rojo intenso en los pliegues de axila, codo e ingle, recubrimiento blancuzco sobre la lengua o el fondo de la garganta, lengua “aframbuesada”, dolor de cabezas, náuseas o vómitos, inflamación de los ganglios, dolores en el cuerpo.

Ante la presencia de algunos de estos síntomas es importante consultar al médico o los equipos de salud disponibles, a fin de realizar el diagnóstico oportuno y evitar la automedicación con antibióticos.

En todos los casos, es importante que:

– Las personas enfermas deben evitar la concurrencia a lugares públicos (trabajo, escuela) y restringir los contactos hogareños.

– Promover la vacunación antigripal en la población objetivo, asi como su coadministración de vacunas COVID19 y otras.

– No automedicarse ni promover la automedicación. En el caso de recibir indicación médica de tratamiento antibiótico, completar el esquema (no acortar ni abandonar los tratamientos anticipadamente).

– La utilización inadecuada de los antibióticos promueve la resistencia bacteriana, y atenta contra su efectividad en el futuro.

– Lavarse las manos frecuentemente

– No compartir objetos de uso personal: cubiertos, vasos, toallas, etc,

Ventilar adecuadamente y de forma regular los ambientes

Por último, la cartera sanitaria recuerda que todas las personas deben tener al día la vacunación antigripal y contra COVID-19, muy especialmente aquellas que presentan factores de riesgo.