Luego de la muerte de Mandagaray se retomaron los cursos en el COER

Doce cursantes aprobaron el Curso Básico del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), de los cuales ocho pertenecen a la fuerza rionegrina, dos a la institución de seguridad de Neuquén y dos a la policía de Corrientes, tras superar una preparación marcada por la exigencia física, técnica y emocional.

La capacitación intensiva,fue desarrollada durante el mes de noviembre en la ciudad de Allen en la sede del Centro de Instrucción Especial Bora (CIEB). El proceso formativo, incluyó actividades teóricas, entrenamientos específicos y prácticas operativas en cada etapa de preparación.

En cuanto al acto de cierre, la entrega de certificados fue encabezada por el Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, junto al Jefe de la institución, Crio. Gral. Daniel Bertazzo. El evento contó además con la presencia de autoridades policiales de Río Negro y Neuquén, quienes acompañaron el final de la formación.

Por primera vez, una mujer alcanzó esta instancia de especialización: la Oficial Ayudante Carolina Gutiérrez superó cada exigencia del curso con determinación y disciplina. Su egreso no sólo representa un hito histórico para la institución, sino también un mensaje de inspiración para todas las mujeres que eligen la carrera policial. Su recorrido, marcado por el esfuerzo y la convicción, fue reconocido con profundo orgullo por las autoridades presentes.

La instrucción, aprobada por la Resolución Nº 3892 “JEF”, incluyó tácticas rurales, prácticas urbanas, entrenamientos de rescate y lineamientos operativos para intervenciones de alto riesgo. Durante todo el proceso se destacó la labor del cuerpo de instructores, que desarrolló su tarea con compromiso, profesionalismo y estrictos criterios de seguridad.

En el cierre fueron distinguidos el Cabo Primero Fuentes Friz Delvis Andrés como cursante destacado y el Sargento Pérez Héctor Óscar como mejor compañero, en reconocimiento al desempeño demostrado durante la capacitación.

Es el primer curso luego de la muerte de Gabriel Mandagaray ocurrida el 15 de abril de 2021 la muerte que conmocionó a la sociedad y puso la lupa sobre la formación de los uniformados.

El oficial principal de la Policía de Río Negro, murió «ahogado, por asfixia por sumersión» y que «sufrió una hemorragia subaracnoidea traumática», según el informe final de la autopsia.