Los tres detenidos por abigeato recuperaron su libertad

Fueron imputados por “encubrimiento agravado y como coautores del hecho” y recuperaron su libertad, ya que aún no encontraron al dueño de los seis corderos faenados.



.

El fiscal Juan Peralta, no pudo pedir la prisión preventiva, ya que antes de la audiencia aún no encontraban al productor que le robaron los seis corderos y además los tres imputados no tenían antecedentes.

El juez de garantías, Adrian Dvorzak, ordenó que firmen una vez por semana en la comisaría de San Javier.