El secretario general de UTHGRA Viedma, Roberto Vargas, denunció que “hace más de un lustro que los trabajadores gastronómicos, hoteleros y del turismo estamos a la deriva en el Partido de Patagones”.

El dirigente, cuya seccional abarca también el extremo sur bonaerense, señaló que “desde el área de Trabajo de la provincia de Buenos Aires no designan inspectores ni laborales ni de seguridad e higiene hace más de cinco años y esa orfandad afecta directamente a los derechos de los trabajadores”

“Es una vergüenza que Patagones no tenga quien vele por la calidad de un aspecto esencial para cuestiones humanas tan sensibles como en restaurante, hoteles, etc”, dijo Vargas.

El gremialista señaló que “esperamos que cuanto antes se solucione esta flagrante situación, ya que hace meses se lo hicimos saber a Emiliano Re, subsecretario de Inspecciones del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y, según parece, no le estaría interesando mucho el estado de abandono de los trabajadores, no escuchan o no quieren que se respeten los derechos de los obreros”