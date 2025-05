Los trabajadores de salud realizan asambleas en los 36 hospitales de la provincia solicitando mejoras salariales

La medida fue impulsada por ASSPUR, gremio del sector, luego de que el gobierno provincial no presentara ninguna oferta en la última mesa paritaria.

“Desde octubre de 2024 los salarios están congelados, y es una falta de respeto llamar a una paritaria para no ofrecer nada”, afirmó a LM Cipolletti Santiago Capuyan, referente de ASSPUR en la ciudad. Según el dirigente, los encuentros comenzaron este lunes y se extienden hasta el miércoles, donde cada asamblea local definirá los pasos a seguir. Las resoluciones serán luego debatidas en un Plenario Provincial de Delegados para definir eventuales medidas de fuerza.

La situación del sistema sanitario provincial es crítica. Capuyan advirtió que, además del estancamiento salarial, los hospitales enfrentan una alarmante escasez de medicamentos e insumos. “El 70% de la medicación tuvo que ser retirada de los servicios porque era provista por un laboratorio denunciado por ANMAT. Hoy los hospitales no tienen ni lo básico, y muchos pacientes deben comprar los insumos de su propio bolsillo”, denunció.

Hay críticas por el hospital de Fernández Oro

En este contexto, también hubo críticas a la reciente inauguración del nuevo hospital en Fernández Oro. Según manifestó el gremialista, se trata de una “cáscara vacía” que no cuenta con insumos, medicamentos ni el personal necesario para funcionar como tal. “Ni siquiera tenían lavandina para desinfectar. No hay médicos ni enfermeros”, mientras que otros profesionales de la salud manifestaron que “es apenas una sala de enfermería más grande”. “Así no se puede descomprimir al hospital central ni brindar atención real a la comunidad”, señaló Capuyan.

La crisis también alcanza a los centros de atención primaria, muchos de los cuales se encuentran prácticamente desmantelados. “Faltan agentes sanitarios, personal de limpieza, profesionales. Muchos se van al sector privado o a otras provincias, porque no pueden sostenerse con lo que ganan acá”, expresó.

La falta de respuestas del Ministerio de Salud provincial agrava el malestar. ASSPUR informó que ya se presentó un pedido de informe formal, pero hasta el momento no recibieron ninguna contestación concreta.

Salarios muy bajos

Actualmente, un trabajador de la salud con categoría baja cobra alrededor de un millón de pesos mensuales, un ingreso que, según el gremio, está por debajo de la línea de pobreza si no se incluyen horas extra ni guardias. ASSPUR reclama un salario inicial de al menos 1.700.000 pesos para los ingresantes, como piso para comenzar a discutir una escala salarial más acorde al costo de vida en la región.

“El ajuste lo estamos pagando nosotros y los pacientes. La salud pública no puede sostenerse con discursos y promesas vacías. Necesitamos salarios dignos, insumos y condiciones mínimas para trabajar”, concluyó Capuyan.

Las asambleas continuarán durante la semana y el gremio no descarta nuevas medidas si el gobierno no da respuestas concretas en los próximos días.

FUENTE: La Mañana