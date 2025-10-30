Los sueldos a los estatales de Río Negro se pagarán de 4 al 6 de noviembre

jueves 30 de octubre de 2025

El Gobierno de Río Negro iniciará el martes 4 de noviembre el cronograma de pago de salarios al personal de la Administración Pública Provincial, correspondiente al mes de octubre.

El cronograma de pago comienza el martes con Salud Pública (guardias y horas extras), Policía de Río Negro, Servicio Penitenciario Provincial.

El miércoles 5 , continua el pago con los docentes y Porteros, mientras que el jueves 6, cobrarán, los trabajadores de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, Pensiones de Bomberos Voluntarios, Poder Legislativo, Poder Judicial y Organos de Control.