Los paros serán descontados, afirmó la ministra de Educación Mercedes Jara Tracchia

Este jueves cuando cobre sus haberes los docentes según el calendario de pagos del Gobierno tendrán los descuentos, así lo confirmó la ministra de Educación de la provincia de Rio Negro Mercedes Jara Tracchia en diálogo con Lo Principal.

“Por ahora están liquidados los días de paro, porque cuando se dicta la conciliación obligatoria, tal cual lo dice la resolución, retrotrae el conflicto a lo que genera esta semana”, expresó Jara Tracchia y agregó, “la conciliación obligatoria se establece para los días de esta semana”.

También la responsable de educación en la provincia dijo que están “trabajando en una nueva propuesta, que no solamente vamos a poner énfasis en lo salarial, también en algunas cuestiones que tienen que ver con la formación docente”.

recordemos que la Gobernadora Arabela Carreras, este lunes “basta de paros, basta de no ir a trabajar. La educación de los chicos no puede ser la variable de ajuste. Esta semana habrá clases y el viernes nos vamos a juntar en paritarias”, sostuvo la Gobernadora.

Carreras adelantó que habrá “una gran modificación a la hora de discutir paritarias” con el gremio de los docentes. “Las paritarias no serán de un día, serán de diez o los que sean necesarios. Nos vamos a sentar todos a buscar la solución, que no es el paro, porque es una decisión que ha empeorado la calidad educativa y de trabajo de los docentes”, resaltó, en diálogo con Radio Seis.

En ese marco, adelantó que el Gobierno plantea sumar el pago de un plus por formación a los docentes, como ocurre con el resto de la Administración Pública. “Actualmente no se paga por este concepto, justo en el sector donde más se necesita formación. No hay incentivo y eso tiene que cambiar. En la próxima paritaria, junto al gremio, vamos a proponer un modelo de clasificación de los títulos, las horas y el nivel de formación”, dijo.

La Gobernadora opinó que la solución “debe pasar por una mayor capacitación de los docentes” con una mirada hacia el futuro: “Si no formamos los chicos de hoy, no vamos a encontrar las soluciones que necesitaremos de acá a 30 años”.

“Basta de hablar sólo de salarios. Hablemos de calidad educativa y de la calidad de formación de los docentes. Hay un dato alarmante: solo la mitad de los docentes de Nivel Medio tiene formación apta para el nivel, la otra mitad son idóneos”, explicó.

La UnTER, repudió las expresiones de Arabella Carreras, Gobernadora de Río Negro, “quien liviana e irresponsablemente intenta desacreditar ante la sociedad las acciones resueltas por el Congreso Extraordinario del sindicato, máximo órgano de definición colectiva. La investidura Gubernamental para nada la habilita a desmerecer la función educativa que desarrollan los docentes de la provincia”.

El gremio expresó que además, “es irrisoria la manera en que habla de suspender jornadas institucionales argumentando la pérdida de días de clase, ya que es precisamente en esos encuentros donde los trabajadores de la educación articulamos y repensamos nuestras prácticas para mejorarlas. O cuando habla de implementar un plus por formación; la Constitución Nacional sostiene que “a igual trabajo, igual salario”. Por otro lado, desconoce totalmente la Ley 391, Estatuto Docente, que contempla los concursos de ingreso a la docencia con sus respectivos llamados para docentes con título, habilitantes, supletorios e idóneos.

Le decimos, además, que faltan propuestas de formación pedagógica para todos los docentes de manera permanente y en ejercicio, por parte del Ministerio de Educación, las cuales venimos reclamando y constan en las paritarias celebradas a través del tiempo. Instancias sumamente necesarias que son canalizadas por el espacio de formación que posee la UnTER, la escuela Rodolfo Walsh. Es innegable el desinterés del gobierno en disponer de fondos destinados a tal fin, hace más de treinta años se viene solicitando desde los IFDC de la provincia el mapa formador. Nuestros Institutos están preparados, sólo se necesita la voluntad política de llevar adelante las innumerables propuestas realizadas”.