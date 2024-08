Los municipio de Viedma y Allen tramitaron sus primeras ejecuciones fiscales con IA del Poder Judicial

El proceso comienza cuando el departamento de legales del municipio presenta la demanda junto con la boleta de deuda, la cual es firmada digitalmente por el Secretario de Hacienda del municipio o el funcionario municipal a cargo. Posteriormente, el sistema realiza un control para verificar que la identificación del demandado coincida tanto en la demanda como en la boleta de deuda presentada. Además, se asegura de que el monto de la demanda corresponda a la suma de los tributos adeudados que figuran en la boleta.

Si estos dos controles son superados, el sistema revisa que el demandado no figure como causante en un proceso sucesorio, es decir, que no esté fallecido en la provincia, y que no esté en situación de quiebra. Si el demandado pasa todos estos controles, los cuales son realizados por inteligencia artificial, el sistema procede a generar la sentencia y la deja lista para la firma del juez o jueza contencioso administrativo.

En caso de que el demandado esté involucrado en una sucesión o en un proceso de quiebra, el sistema remite el caso al personal administrativo para que tomen las acciones necesarias, como enviar el expediente al organismo correspondiente que maneja dichas situaciones.

Inteligencia Artificial primero para tributos provinciales, ahora municipales

En una primera etapa, la Agencia de Recaudación Tributaria adecuó los certificados de deudas para que pudieran ser procesados por el desarrollo de Inteligencia Artificial del fuero Contencioso Administrativo.

Desde ese momento, todas las ejecuciones fiscales de la provincia se realizan de forma automática, mediante la aplicación de Inteligencia Artificial. Las y los jueces del fuero consensuaron un modelo de sentencia y dos fórmulas para la regulación de honorarios.

En esta segunda etapa, el Poder Judicial buscó incorporar a los municipios. Muchas ciudades y localidades de la provincia ejecutan deudas por impuestos, tasas y contribuciones. Ese proceso se realiza hasta ahora en modo tradicional, ya que todos los certificados de deudas son distintos.

El área de Informatización de la Gestión Judicial invitó a los municipios a participar de una charla informativa. El espacio de diálogo sirvió para evacuar consultas y allí el personal del Poder Judicial se comprometió a asistir a las áreas comunales tanto en el aspecto de los desarrollos informáticos y requerimientos, como en los requisitos que la Inteligencia Artificial les exige a los certificados de deudas.

El primer grupo de nueve municipios ya están en condiciones de ejecutar con IA, en tanto el área de Informatización continúa trabajando con otras comunas.

Tres minutos con Inteligencia Artificial

Las ejecuciones fiscales de la Agencia de Recaudación Tributaria son procesadas por el sistema en tres minutos. En cambio en el modo tradicional que utilizan los municipios, la duración estimada para arribar a una sentencia es de una hora. En ese caso depende de cómo esté confeccionado el certificado de deuda, ya que todas las localidades utilizan distintos modelos. En ocasiones, se deben contrastar los datos con los de la demanda y examinar si el demandado se encuentra en una sucesión, concurso o quiebra.