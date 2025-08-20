Los legisladores rionegrinos tendrán sesión este jueves desde las 08:00 de la mañana

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La Comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura de Río Negro definió los temas que se tratarán en la sesión ordinaria de este jueves, que comenzará a las 08:00.

El Orden del Día contempla el análisis de cinco proyectos provenientes del Poder Ejecutivo, entre ellos el que actualiza la normativa de “Mano de Obra Local” en obras públicas y privadas de interés provincial, así como la creación de un régimen de desarrollo de proveedores locales en proyectos estratégicos.

También debatirán los legisladores sobre la reglamentación de las condiciones de acceso de los extranjeros a los servicios públicos provinciales de salud y de educación superior.

En segunda vuelta ingresaron diversas iniciativas, como la que establece la enseñanza del Himno Nacional Argentino e Himno Provincial de Río Negro en Lengua de Señas Argentina en los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo público.

Además, la modificación del régimen de evaluación para reconocimiento o distinciones; el procedimiento para la aplicación de los convenios sobre restitución internacional de niñas, niños y adolescentes y régimen de visitas o contacto transfronterizo y los métodos autocompositivos de resolución de conflictos.