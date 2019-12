Los legisladores jefes de bloques se refirieron al discurso de la gobernadora Carreras

Facundo López, de Juntos Somos Río Negro, manifestó un sentimiento de emociones encontradas: “Cerramos la etapa de Alberto, que uno sabe lo que significaba desde lo personal y lo político en nuestro vínculo, e iniciamos una nueva etapa con Arabela, como la primera mujer gobernadora de esta provincia, con la satisfacción de que logramos hacer llegar el mensaje a todos los rionegrinos que nos dieron con el 54 por ciento de los votos este respaldo”.

“Esperemos poder cumplir y lograr aquellas cosas que no alcanzamos con el gobierno de Alberto y en los aspectos que estamos bien, continuar con ese piso. Escuchándola a Arabela no me caben dudas que eso va a pasar en Río Negro con nuestro proyecto”, aseguró.

La presidente del bloque Frente de Todos, María Eugenia Martini, rescató el tema de la perspectiva de género y el de los niños y niñas en Río Negro: “Es un tema que hace tiempo nos preocupa, el 40 por ciento de ellos vive bajo la línea de la pobreza y nos parece que en la provincia todas las políticas nacionales han afectado mucho”. Destaco también la importancia sobre el desarrollo, la innovación y la tecnología. Me hubiera gustado una referencia sobre la postura del gobierno provincial sobre el nacional, esperemos saber cuál va a ser la postura. Río Negro ha sufrido muchísimo las políticas neoliberales de Mauricio Macri y creo que hay que trabajar para generar empleo, que es lo que necesita la Argentina y Río Negro”.

El titular del bloque de la Alianza Cambiemos, Juan Martín, se manifestó “muy conforme con el discurso de la gobernadora, muy realista, una invitación a incorporar en este tiempo de la política conceptos como planificación, desarrollo. Una gobernadora con los pies sobre la tierra y pidiendo la colaboración de todos, como debe ser la política, una actividad que hacemos entre todos, y así me va a encontrar: colaborando, aportando y dialogando para generar los consensos necesarios”.