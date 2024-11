Los Legisladores de Vamos con Todos rechazaron tomar más deuda en 2025 al Gobierno

Al respecto el parlamentario recordó que la necesidad de buscar financiamiento ya había sido anticipada por la bancada en sesiones anteriores.

“El problema es que no le cobramos a los multimillonarios lo que le tenemos que cobrar y después se lo cobramos al almacenero, al kiosquero, al laburante que paga monotributo e ingresos brutos. La deuda y los intereses los pagan todos los rionegrinos. No hay que ser irresponsable, no hay que pasar de una deuda de 4.000 a 333 mil millones”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la bancada José Luis Berros afirmó que “seguimos creyendo que este tema debe ser tratado en conjunto con el presupuesto, y además luego de 12 años de gobierno debieran haber encontrado equilibrio en las cuentas y dejar de endeudar a los rionegrinos y rionegrinas. Más allá de las múltiples justificaciones que no las consideramos, este año no hay cambio de autoridades, no hay firmas que correr, ni nada parecido, y por eso creemos que debiera ser trabajado en paquete con la ley de presupuesto”.

Afirmó que “este año que transitamos vivimos un ajuste fenomenal por parte del gobierno de Javier Milei y todo ello se sintió en diferentes cuestiones como la caída del consumo, la pérdida de empleo registrado, una mayor economía informal, generando todo ello menos ingresos en las arcas públicas. Por eso hay que tratarlo en conjunto con el presupuesto y con la ley impositiva, porque hay que cotejar la pauta inflacionaria y de crecimiento que ponen en él”.

Anticipó que el bloque realizará “un exhaustivo seguimiento de lo que hagan el año que viene que es electoral. No sea cosa, cómo vienen haciendo, que ajusten en años no electorales, y liberen los gastos en año que hay que ir a las urnas”.

“Hace doce años que gobiernan y lo que ha demostrado Juntos Somos Río Negro es que más allá de que gobierne a nivel nacional el peronismo, el PRO o los libertarios, sigue siempre una misma línea, una huella que no se puede ocultar, que es endeudar a la provincia y a los rionegrinos y rionegrinas año tras año solamente para subsistir”, concluyó.