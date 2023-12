Los legisladores de Juntos Somos Río Negro no cobrarán el aguinaldo

Los legisladores del Bloque de Juntos Somos Río Negro no cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario 2023. Así lo confirmó el Presidente de la Bancada oficialista, Facundo López, quien remitió una nota formal al Vicegobernador Pedro Pesatti, informando esta decisión y requiriendo no se liquide ese concepto para los parlamentarios de este Bloque.

“Estamos en un momento sumamente difícil para la Provincia, al igual que sucede en todo el resto del país, y no solamente tenemos que ser solidarios en esta situación, sino que además tenemos que mostrarle a la sociedad que estamos a la altura de las circunstancias y estamos dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para acompañar en estas circunstancias. El Gobernador Alberto Weretilneck inició el camino anunciando que sus funcionarios no cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, y me parece que como representantes de este Gobierno, los legisladores tenemos que hacer lo mismo”, sostuvo.

En este marco, aclaró que “esta decisión involucra solamente a los legisladores de Juntos Somos Río Negro, como representantes del partido de Gobierno que tiene la enorme tarea de dar las respuestas necesarias a la sociedad. Ya lo dijo el Gobernador Weretilneck: las prioridades son la salud pública y la seguridad, y todos los integrantes de Juntos estamos dispuestos a colaborar”.