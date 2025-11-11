Los jueces declararon culpable a Huinca por el asesinato de Jonathan Caracciolo

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Por unanimidad, el tribunal integrado por los jueces penales Marcelo Chironi, Carlos Reussi y Marcelo Álvarez declaró este martes la responsabilidad penal de Yuthiel Hipólito Huinca por los delitos de homicidio culposo y portación ilegal de arma de guerra.

El tribunal entendió que «la acusación ha probado más allá de toda duda razonable los extremos de esa acusación y de su teoría del caso». El acusado se encuentra privado de su libertad actualmente.

El próximo paso será la realización del juicio de cesura, donde se fijará el monto de la pena que le corresponde al acusado. En ese momento, cuando se dicte sentencia, se darán los argumentos de los magistrados para la condena.

El juicio se desarrolló durante siete días en la ciudad de Viedma. Según la acusación presentada por la Fiscalía, el acusado realizó una serie de disparos que provocaron la muerte de Caracciolo el 4 de julio, en las inmediaciones del barrio 22 de Abril.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Guillermo Ortiz y Rubén Negro. La querella, en representación de la esposa de la víctima, fue ejercida por Favio Igoldi.

En su alegato de clausura, el Ministerio Público Fiscal repasó la prueba producida y afirmó que, de acuerdo con los testimonios y los informes periciales, el acusado realizó más de medio centenar de disparos de forma temeraria en inmediaciones del barrio 22 de Abril, y aprovechó la nocturnidad. Uno de esos proyectiles habría impactado en la víctima, quien murió en el acto.

El delito de homicidio culposo implica que su actitud negligente provocó la muerte, pero sin intencionalidad específica. Tiene una escala penal menor que el homicidio doloso, es decir intencional.

El tribunal dispuso que la Oficina Judicial deberá fijar la fecha del juicio de cesura para imponer la pena. Asimismo, les dio a las partes 5 días hábiles para presentar sus pruebas. Con el veredicto de culpabilidad, slo se litigará qué monto de pena le corresponde, siempre dentro de la escala que fija el Código Penal.