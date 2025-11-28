Los inspectores municipales reforzarán los controles nocturnos este fin de semana en Viedma

viernes 28 de noviembre de 2025

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad de Viedma junto a la policía de Rio Negro reforzarán los controles durante el fin de semana en distintos sectores de la ciudad, como la Costanera, la fuente Pucará y el Parque Ferreira

Los controles serán debido a que distintas instituciones educativas llevarán a cabo una actividad nocturna.

«La municipalidad, a través de las áreas de Protección Ciudadana, la Agencia local de Seguridad Vial, Defensa Civil y Derechos Humanos acordaron un dispositivo conjunto de cuidado, sumado a extremar los controles que se vienen realizando los fines de semana en la costanera», sostuvo Daniel Badie, Director del Foro Comunitario de Seguridad.