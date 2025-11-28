Los inspectores municipales reforzarán los controles nocturnos este fin de semana en Viedma
La Municipalidad de Viedma junto a la policía de Rio Negro reforzarán los controles durante el fin de semana en distintos sectores de la ciudad, como la Costanera, la fuente Pucará y el Parque Ferreira
Los controles serán debido a que distintas instituciones educativas llevarán a cabo una actividad nocturna.
«La municipalidad, a través de las áreas de Protección Ciudadana, la Agencia local de Seguridad Vial, Defensa Civil y Derechos Humanos acordaron un dispositivo conjunto de cuidado, sumado a extremar los controles que se vienen realizando los fines de semana en la costanera», sostuvo Daniel Badie, Director del Foro Comunitario de Seguridad.
