Los funcionarios «¿Estaban de vacaciones la semana pasada? ¿Por qué no formularon una propuesta?», se preguntó la titular de UnTER

Silvana Inostroza, secretaria general de Unter, usó las mismas palabras para contestarle al gobernador Alberto Weretilneck, en la discusión sobre las paritarias que tuvieron este martes Gobierno y gremio, y que pasó a cuarto intermedio hasta este jueves 18, porque el sindicato no aceptó la propuesta oficial.

«Fuimos convocados después de mucha insistencia y luego de que llamaran a paritarias dos veces a los otros dos gremios (ATE y UPCN, que también rechazaron la propuesta oficial). Además no hay nueva propuesta salarial, ni siquiera ofrecieron los que rechazaron los otros sindicatos. Sólo ofrecen pasar al básico de los 30.000 pesos de noviembre del año pasado, ya homologados, comprometidos y reclamados desde hace mucho», expresó Inostroza al programa Engranaje de Radio Seis.

Agregó que el Gobierno «juega al reinicio de clases luego del receso, cuando nuestro congreso en Villa Regina se declaró en alerta y sesión permanente, con mandato para definir el no inicio de clases».

«Ayer dispusieron un cuarto intermedio hasta mañana, para que no podamos tener nuestro congreso a tiempo de definir medidas. Tienen la intencionalidad de acorralarnos. No dejan tiempo para informar con anticipación una medida, ellos mismos propician este escenario. ¿Estaban de vacaciones la semana pasada? ¿Por qué no formularon una propuesta?», expresó.

Inostroza definió: «por supuesto tomaremos medidas de fuerza y será absoluta responsabilidad de Ministerio de Educación».