Lo Principal

Los estatales rionegrinos tendrán un aumento del 5,29% con los sueldos de febrero

El Gobierno de Río Negro confirmó que los sueldos de los agentes públicos correspondientes a febrero se liquidarán con un aumento del 5,29%. El porcentaje surge del esquema de actualización automática bimestral acordado en la última Mesa de la Función Pública.

El ajuste salarial está atado directamente a la inflación reciente. Es decir, si suben los precios, el sueldo se actualiza de manera automática para mantenerse en niveles que superen la inflación, generando un alivio al bolsillo del trabajador, explicó el gobierno.

Para determinar el porcentaje se promediaron las mediciones de inflación a nivel nacional y en Viedma, correspondientes a los meses de diciembre y enero, datos que se conocieron en las últimas horas. Este mecanismo ratifica el compromiso del Gobierno de escuchar y atender los planteos sindicales: el aumento impacta directamente en la composición del salario y ofrece un esquema de certezas, donde el empleado ya sabe cómo se calculará su sueldo.

El porcentaje definido de aumento surge del cálculo de la inflación de diciembre (2,84% a nivel nacional y 2,40% en Viedma, con un promedio de 2,62%) y de enero (2,88% y 2,31%, con un promedio de 2,60%). Luego ambos resultados mensuales se acumulan entre sí, acompañando la evolución los precios.

Además, mediante liquidación por planilla complementaria el 20 de febrero se pagará la primera cuota de la compensación extraordinaria de $125.000 (sobre un total de $250.000).

Esquema de pagos y actualizaciones mes a mes
Marzo: se abonará la segunda cuota de la compensación extraordinaria ($125.000) y la Ayuda Escolar con un incremento del 100%, que alcanzará $80.000 por hijo y $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.
Abril: se aplicará una nueva actualización salarial automática en función de la inflación registrada en febrero y marzo, y se pagará la primera cuota del concepto Indumentaria ($125.000).
Mayo: se completará el pago de Indumentaria con la segunda cuota ($125.000).







