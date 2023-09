Los empleados estatales, el pase a planta de contratados y la parte privada a las empresa públicas, en la agenda de Weretilneck

Weretilneck contestó todo lo que se le preguntó en relación de lo que hará en su nueva gestión cómo mandatario provincial, de lo que pasará con las empresas públicas, del pase planta permanente de unos 3000 mil contratados, acordado por la actual gobernadora Arabela Carreras con el gremio de ATE, del ausentismo que existe de parte de los trabajadores entre otros temas.

La entrevista al electo Gobernador la realizó el periodista Adrián Pecollo para el diario Rio Negro, quién le preguntó si, ¿Puede llegarse desde la provincia a incorporar capital privado en las empresas estatales?.

El actual senador dijo que, “sí, en Horizonte, Altec y ARSA. No venderlas, sí la incorporación privada para hacer esas sociedades más grandes y más eficientes.

P: ¿Los privados pedirán sus manejos, sino no habrá interés?.

R: Si habrá interés igual, hay muchas opciones. Hay servicios del Estado que no necesariamente deben cumplirse con sus trabajadores. Por ejemplo, algunos servicios de Aguas Rionegrina podrían realizarlos privados y no habría necesidad de sumar más personal.

P: ¿Su revisión del Estado significa menos empleados?.

R: La gran mayoría tienen estabilidad, pero también está claro que el Estado y los contribuyentes no pueden pagar más empleados. Lo salarial significa el 66% del gasto mientras que el 24% de sus ingresos son de la Provincia. La ecuación es peligrosa: un gasto ya casi inviable y baja autonomía. Por eso, se debe optimizar el gasto y el salario es un punto, esencialmente en el ausentismo, licencias, guardias. Todo debe ser revisado. No hay control y la eficiencia del personal no es un tema de la agenda.

P: ¿Cómo hacer ahora ese control de ausencias, siempre planteada?.

R: Primero, debe estar atada a una fuerte modernización. El Estado esta atrasado en su funcionamiento interno y en su relación con la comunidad. Hoy el control del ausentismo es hablar de mayor informatización y tecnología.

P: ¿Cómo sería entonces, pues están las Juntas Médicas?.

R: Las Juntas ya no tienen sentido por el número de ausentes y sus pocos profesionales. Se piensa en servicios externos en el control ausentismo.

P: ¿Hay un anunciado y pendiente pase a planta de 3.000 contratados?.

R: Se discutirá el año que viene, es decir, saber dónde están y su cumplimiento. En los últimos cuatro años, se incorporaron 1.600 porteros y hoy tenemos escuelas o jardines que no tienen clases por falta de porteros. Es absolutamente inadmisible. Gran parte del diálogo con los gremios estará destinado a estos temas porque debemos asumir que este Estado no cumple con el precepto de beneficiar al pueblo rionegrino.

P: ¿Los gremios entenderán este enfoque?.

R: Pondremos toda nuestra experiencia, historia de diálogo y búsqueda de consenso para que lo entiendan. El apoyo a una persona como (Javier) Milei marca que hay un alto nivel de insatisfacción de la comunidad con el desempeño del Estado y eso es una responsabilidad compartida, con mayor parte de los gobernantes pero, también, de los prestadores del servicio. Es el gobierno con los empleados a favor de la gente. La paritaria no sólo debe ser para salarios. Se sigue con la gente sometida a un Estado que retarda sus respuestas o asumimos que desde el Estado tenemos que satisfacer rápidamente la demanda de la población. Será un debate conceptual e ideológico que estoy dispuesto a dar.

FUENTE: Diario Rio Negro