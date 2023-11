Los concejales de Viedma por mayoría aprobaron el presupuesto municipal 2024

Por mayoría, se aprobó el Presupuesto 2024 que prevé recursos de la administración municipal por $18.611.398.098. La concejala Vanessa Cacho Devincenzi fue quien no acompañó el proyecto.

“El presupuesto es una herramienta dinámica y flexible que permite el funcionamiento del Estado, su organización, planificación y previsibilidad. Sin dudas, el presupuesto brinda transparencia”, expresó la Presidenta del Concejo, Maricel Cévoli.

En este caso, la titular del cuerpo explicó que el presupuesto se baso en cuatro criterios fundamentales: “la justicia, buscando equilibrar las necesidades y las erogaciones que cada sector demanda; la previsibilidad, buscando un equilibrio entre ingresos y egresos en el difícil contexto económico inflacionario que vivimos; la innovación y modernización del Estado para brindar accesibilidad y transparencia; y el realismo, promoviendo la incorporación nuevos desafíos sin afectar la continuidad de los ya establecidos”.

Por último, agradeció el trabajo realizado por los y las concejales en Comisión y la apertura al diálogo; además de la buena predisposición del Ejecutivo Municipal para evacuar dudas. “Todo es posible en buenos términos y respeto. Todo es posible en democracia”, concluyó la concejala.

Por otra parte, el concejal de JSRN, Pedro Bichara, resaltó que “este Estado Municipal ha garantizado, y con este presupuesto pretende garantizar, la convivencia del Gobierno de la comunidad. Con mucho esfuerzo y con mucha racionalidad ha llevado adelante las últimas paritarias para que sus trabajadores y trabajadoras sean acompañados de la mejor manera posible en el proceso inflacionario, lo que es una muestra de garantizar la convivencia con los prestadores del servicio del municipio. Esto se ha garantizado a lo largo de este año y es lo que pretendemos garantizar en el año próximo”.

Asimismo, destacó la generosidad política, “pero sobre todo la coherencia y la madurez política de quien hoy apoya este presupuesto en este contexto económico, político y por qué no, ideológico tan complejo”.

Tarifaria periodo fiscal 2024

Durante la sesión, se aprobó en primera vuelta la Tarifaria 2024. El 29 de noviembre se realizará la segunda vuelta. El proyecto fue aprobado, en lo general, por mayoría. Las ediles Vanessa Cacho Devincenzi (PAR) y Roberta Scavo (Juntos por el Cambio) votaron en contra. Mientras que la concejala Zulma Romero (17 de Noviembre) no acompañó en lo particular los artículos 46 y 48 del proyecto.

El artículo 46 enuncia facultar al Poder Ejecutivo Municipal a modificar las fechas de vencimiento de las Tasas y Derechos Municipales, cuando la situación económica general o razones que hagan a la naturaleza y características de la actividad lo justifique, mientras que el artículo 48 faculta al Ejecutivo a realizar la readecuación de valores básicos del cuadro tarifario de manera mensual y automática,de acuerdo a los porcentajes de variación mensual de tres índices: precio al consumidor, salario municipal y valor de la nafta super.

“El año pasado tuvimos un promedio de aumento que afrontar entre el 45% y el 60%, con una inflación interanual que supera el 130%. Da la sensación de que se ha perdido la mitad de lo que es la recaudación por el proceso inflacionario. Y, teniendo en cuenta que la recaudación municipal es un tercio de la recaudación del municipio, cuando uno analiza qué es lo que se dejó de percibir estamos hablando de más de una masa salarial, estamos hablando de más de $400.000.000”, explicó el concejal de Somos Viedma, Pedro Sánchez.

En este sentido, el edil resaltó que si bien se trata de una actualización del 106%, que es el proyectado de inflación para el año que viene y lo que está manejando la mayoría de los Estados Provinciales y Nación, “hay un atraso vinculado con ese tema”.

Al respecto, explicó que “si uno quisiera recuperar lo que se ha perdido y además proyectarlo, deberíamos hablar de porcentajes arriba de los 150% y 160%. Sin embargo, se ha decidido solamente sobre la proyección”.

“Uno entiende las exigencias, en el caso de la Municipalidad que tenga actualizado el trabajador su salario con respecto a la inflación, pero no ha pasado lo mismo con los tributos municipales, por lo cual este año se ha desfasado muchísimo”, afirmó el edil de Somos Viedma.

Nuevas tasas

Los proyectos de ordenanza que contemplan nuevas tasas para la remoción de arena en el balneario El Cóndor y al tránsito o circulación de trenes de carga o/y pasajeros en Viedma fueron retirados de esta sesión por una moción presentada por la Presidenta del Concejo, Maricel Cévoli.