“Los arreglos políticos que hace el Gobierno con ATE son evidentes”

“El gobernador Weretilneck dice que tiene ‘diálogo’ con UPCN y una relación ‘gremial no política’ con ATE”, pero no e verdad, asegura el gremio que conduce Juan Carlos Scalesi.

“Sobradas muestras hay en los últimos dos años sobre lo mentirosas que son estas declaraciones, que representan una estafa a la ciudadanía y a los propios trabajadores, y dan cuenta del tremendo manejo político que hizo este mandatario con todo el tema salarial de los agentes de la Administración Pública rionegrina, buscando y logrando hacer una enorme rebaja de salarios con la anuencia del dirigente Aguiar y a costa del bolsillo de todos los trabajadores”.

Los arreglos políticos que hace con ATE son evidentes y salen publicados hasta en los mismos comunicados oficiales del Estado provincial, por más que el gobernador asevere, sin atisbo de vergüenza y a partir de la denuncia de una intendente de la Línea Sur, que tiene una ‘relación gremial y no política’, jactándose de ‘dialoguista’, cuando incluso llegó a sacar por decreto un incremento salarial porque UPCN no lo aceptó, en los tiempos en que ATE aún no formaba parte de la Función Pública para darle el visto bueno como hizo con todos los porcentajes a la baja desde 2018.

Mientras el gobernador dice que tiene diálogo con la UPCN, nunca responde nuestras solicitudes y, sin ir más lejos, la semana pasada anunciaba con bombos y platillos el ‘acuerdo’ con ATE de un aumento en algunos adicionales, temas que deben tratarse y discutirse en la Función Pública, en diálogo con los todos representantes de los trabajadores pero que el gobierno decide solo y luego llama a dirigentes de ATE para la foto del anuncio.

Alberto Weretilneck cortó todo diálogo con UPCN desde hace dos años. La Mesa Directiva Provincial de este sindicato desmiente públicamente que haya diálogo alguno con el gobernador y rechaza que se haga uso de los trabajadores para su campaña política. Las reuniones de la Mesa de la Función Pública dejaron de ser un lugar de discusión salarial para transformarse en un lugar donde el gobierno trae una propuesta cerrada y Ate la aprueba antes o después.