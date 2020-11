“Lo único que sé hacer es emprender, dejame Laburar”

Todo lo manifestado del pedido al Intendente de Viedma Pedro Pesatti en las redes sociales por parte del comerciante es por parte de la persecución que existe asegura, de parte de un grupo de inspectores municipales que están más pendientes del horario de cierre, que de otras cuestiones que pasan por la situación del Covid-19.

El comerciante que le realizó ese pedido en las redes sociales al Intendente es Alex Richmond, que tiene el comercio ubicado en una esquina de las calles 69 y 60 del balneario El Cóndor y que recibió una nueva multa por tener gente dentro del local asegura él pasadas las 20.30.

En la redes el comerciante publicó

CARTA ABIERTA AL SR INTENDENTE DE VIEDMA

PROFESOR Pedro Pesatti :

DEJAME LABURAR.

Y si vez algo que hace falta acompáñame y ayúdame a mejorarlo (sin poner un peso obvio) solo asesórame y dame tiempo!

NO ME INFRACCIONES MAS.

DÉJAME LABURAR.

LO ÚNICO QUE SE HACER ES EMPRENDER Y ESTE MUNICIPIO ME ESTA SACANDO MAS LAS GANAS QUE EL PROPIO COVID!!!!

PD: x sino queda claro DEJAME LABURAR

ALEX RICHMOND

33184707