Llevaba tres corderos en el asiento de atrás de su auto que supuestamente los había comprado en San Javier

En un procedimiento llevado a cabo por la Brigada Rural dependiente de a Regional Primera de Viedma, se secuestraron corderos que eran trasladados en un vehículo particular sin las condiciones sanitarias correspondientes.

Un hombre de 33 años que circulaba en un automóvil fue retenido para ser identificado por personal policial cuando divisaron que en el asiento trasero del vehículo transportaba tres bolsas. Al consultarle, manifestó llevar tres corderos faenados que los había comprado en la localidad de San Javier quien, a su vez, los habría comprado a un tercero cuya identidad no fue proporcionada.

El conductor indicó que los animales provenían de la localidad de Guardia Mitre. Sin embargo, al no poder acreditar el origen ni las condiciones sanitarias del transporte, se procedió a labrar el acta de infracción correspondiente conforme a la Ley Provincial Nº 2534, que regula la sanidad animal y el transporte de productos de origen animal.

Inmediatamente se procedió a la incineración de la mercadería, según lo dispuesto por el protocolo sanitario.