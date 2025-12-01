Llaman a licitación para ampliar el Complejo Penal Nº 1 de Viedma

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno de Río Negro realizará la apertura de sobres el 23 de diciembre para una nueva ampliación del Complejo Penal Provincial Nº 1 de Viedma. El proyecto es financiado íntegramente con recursos provinciales, y se trata de una obra estratégica destinada a fortalecer el sistema de ejecución de penas y mejorar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de su libertad, contempla la construcción de un anexo penitenciario con capacidad para 36 internos con la posibilidad de futuras ampliaciones.

La inversión oficial asciende a $552.532.332, con un plazo de ejecución de 240 días corridos a partir del inicio de obra.

El proyecto contempla la construcción de un anexo penitenciario con capacidad para 36 internos, diseñado bajo criterios de funcionalidad, seguridad y posibilidad de ampliación futura. La nueva unidad tendrá 240 metros cuadrados de superficie cubierta, desarrollados en una estructura modular rectangular que permitirá, en etapas posteriores, ampliar su capacidad o incorporar nuevos espacios conforme a las necesidades del Servicio Penitenciario Provincial.

En el sector posterior del edificio se ejecutará un bloque de servicios, que incluirá un office de apoyo operativo, cuatro duchas individuales y un baño integral con piletones provistos de seis canillas de agua fría y caliente.

Esta configuración permitirá optimizar los circuitos internos, mejorar las condiciones de higiene y acompañar la reorganización del sistema de alojamiento y tratamiento de personas en contexto de encierro.

La ampliación del Complejo Penal Nº 1 forma parte del plan provincial de infraestructura penitenciaria, destinado a adecuar los espacios de detención, fortalecer la seguridad y mejorar el funcionamiento integral del sistema estatal de ejecución de penas.