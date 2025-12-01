Lo Principal

Llaman a licitación para ampliar el Complejo Penal Nº 1 de Viedma

El Gobierno de Río Negro realizará la apertura de sobres el 23 de diciembre para una nueva ampliación del Complejo Penal Provincial Nº 1 de Viedma. El proyecto es financiado íntegramente con recursos provinciales, y se trata de una obra estratégica destinada a fortalecer el sistema de ejecución de penas y mejorar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de su libertad, contempla la construcción de un anexo penitenciario con capacidad para 36 internos con la posibilidad de futuras ampliaciones.

La inversión oficial asciende a $552.532.332, con un plazo de ejecución de 240 días corridos a partir del inicio de obra.

El proyecto contempla la construcción de un anexo penitenciario con capacidad para 36 internos, diseñado bajo criterios de funcionalidad, seguridad y posibilidad de ampliación futura. La nueva unidad tendrá 240 metros cuadrados de superficie cubierta, desarrollados en una estructura modular rectangular que permitirá, en etapas posteriores, ampliar su capacidad o incorporar nuevos espacios conforme a las necesidades del Servicio Penitenciario Provincial.

En el sector posterior del edificio se ejecutará un bloque de servicios, que incluirá un office de apoyo operativo, cuatro duchas individuales y un baño integral con piletones provistos de seis canillas de agua fría y caliente.

Esta configuración permitirá optimizar los circuitos internos, mejorar las condiciones de higiene y acompañar la reorganización del sistema de alojamiento y tratamiento de personas en contexto de encierro.

La ampliación del Complejo Penal Nº 1 forma parte del plan provincial de infraestructura penitenciaria, destinado a adecuar los espacios de detención, fortalecer la seguridad y mejorar el funcionamiento integral del sistema estatal de ejecución de penas.







situs togel dan slot togel toto petirtoto link situs toto slot slot seru slot 5000 5 bandar togel terpercaya link alternatif situs toto 10 situs togel terpercaya akun demo slot slot petir bandar lotre togel pragmatic demo slot bandar slot maxwin demo slot no limit bandar slot resmi link alternatif situs toto link slot maxwin Link slot pg soft SBOBET resmi Laman toto link alternatif situs toto togel 100 petirtoto togel 100 link situs toto slot maxwin x5000 agen sportsbook terpercaya situs toto login slot mahjong x15000 situs togel resmi toto agen slot tergacor bo slot resmi jackpot petirtoto link alternatif situs toto toto togel 4d slot petir merah login slot maxwin togel dan slot situs toto online situs toto login link alternatif petirtoto sportsbook petir toto slot petirtoto wap petirtoto slot petirtoto online petirtoto login BO togel toto slot link slot gacor BO slot pragmatic situs togel resmi toto agen togel terpercaya toto slot agen sportsbook rekomendasi link slot gacor toto slot 4D petirtoto petirtoto petirtoto situs toto agen togel resmi agen slot resmi situs toto login agen togel play