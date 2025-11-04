Llaman a concurso para cubrir el cargo de juez Laboral de Viedma que quedó vacante luego de las destitución de Guerra Labayen

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Consejo de la Magistratura de Río Negro abrió dos concursos públicos para cubrir las vacantes de Camarista Laboral y de la Secretaría del Juzgado Electoral, ambos con asiento de funciones en la ciudad de Viedma.

En el caso del camarista laboral se procura cubrir la vacante tras el juicio político a su anterior integrante Gustavo Guerra LaBayen. En cambio, en el Juzgado Electoral se genera a partir de la jubilación de la actual titular, Verónica Belloso. Las resoluciones son las 50 y 51 de este año.

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción electrónica disponible en el sitio oficial del Poder Judicial www.jusrionegro.gov.ar, desde el 10 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2025 a las 13.30 horas. Las presentaciones deberán realizarse únicamente por correo electrónico a consejomagistraturarionegro@gmail.com, conforme las indicaciones establecidas en cada resolución.

Quienes no cuenten con firma digital deberán enviar la documentación por vía electrónica con firma ológrafa y remitirla además en soporte papel, tamaño A4, dentro del mismo plazo de inscripción. No serán admitidas las inscripciones cuya documentación en soporte papel no sea recibida dentro del período fijado.

Las bases, requisitos y demás datos pueden consultarse en el sitio web del Poder Judicial www.jusrionegro.gov.ar o en la Secretaría del Consejo de la Magistratura, teléfonos 02920 441008 y 441009.

La Constitución Provincial establece los requisitos para ser juez o jueza en el Artículo 210: haber cumplido treinta años de edad; ser argentino con cinco años de ejercicio de la ciudadanía; tener dos años de residencia en la Provincia, inmediatos anteriores a la designación; tener, cuando menos, cinco años de ejercicio como abogado, magistrado o funcionario judicial.