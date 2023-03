Licitó una camioneta, el vehículo llegó casi un año después pero la concesionaria no se la entregó

Un cliente de Cipolletti se suscribió a un plan de ahorros para adquirir una Volkswagen Amarok en 84 cuotas. Optó por licitar en el pago número 55 y cancelar el total. El plazo de 135 días se cumplió pero el vehículo nunca fue entregado. Casi un año después, la concesionaria le avisó al comprador que ya había llegado la unidad, pero cuando fue a retirarla en realidad no estaba disponible. Un fallo Civil condenó a dos empresas.

La firma que administraba el plan de ahorro y una concesionaria de Neuquén fueron condenadas a entregarle al cliente en el plazo de 20 días una camioneta Amarok 2.0 TDI Confortline Automática 4×4 o su equivalente en dinero. El fallo ya transitó la instancia de apelaciones y fue confirmado. La solución del caso receptó además una indemnización económica para el cliente por el tiempo en que no pudo disponer de la camioneta y por la conducta de las empresas demandadas que infligieron la normativa de la ley de Defensa del Consumidor.

Cuando el cliente licitó la camioneta pidió un cambio de modelo. En consecuencia la concesionaria tenía un plazo de 135 días para entregarle la unidad. Pero ese periodo transcurrió y no hubo novedades de la Amarok. Entonces el hombre comenzó a intimar mediante cartas documentos. Casi un año después, se comunicaron desde la concesionaria para informarle que la camioneta estaba disponible. Allí le advirtieron que si no la retiraba comenzarían a cobrarle 500 pesos por cada día de estadía. El hombre concurrió al local comercial y, sorpresivamente, le informaron que la unidad no estaba disponible a pesar de la intimación para retirarla.

Así transcurrió un año completo desde la licitación y recién en febrero del año siguiente nuevamente le informaron que el vehículo estaba disponible. En esa instancia el cliente ya había iniciado el juicio civil.

La firmas condenadas fueron Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados e Iruña S.A