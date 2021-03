Le robaron a un taxista, fueron tres mujeres menores, la justicia las entregó a sus padres

El taxista, Valentín Alejandro Aguada, comentó “levanté el viaje en el barrio Guido, parecían chicas buenas, venían calladas, y al llegar a la calle 21 dos salieron corriendo y otra se quedó y me amenazó con un cuchillo, que se lo alcancé a sacar. Rápidamente pedí auxilio a los compañeros por radio, llegaron todos y también la policía que actuó muy bien”.

En este marco agregó “en 23 años de taxista es la primera vez que me pasa algo así, la salgo a remar todos los días, tengo 63 años y el señor fiscal de turno, como no me lastimó la chica del cuchillo, decide que las menores sean entregadas a sus padres. Como somos simple taxista, no nos dan importancia. La justicia se lava las manos, me podrían haber apuñalado, ellos ganan fortuna y yo gano un mango” comentó a LU15 entre lágrimas el taxista que fue víctima del hecho delictivo.