«Le recomiendo, con humildad, a Weretilneck que se ponga a gestionar, que cambie el equipo y que promueva mejoras»

El presidente del bloque Vamos con Todos acusó al gobernador y a su gabinete de intentar “cambiar la suerte de su gestión” mediante ataques a la oposición y les pidió “seriedad, trabajo y respuestas”.

El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, respondió a las declaraciones del ministro de Gobierno, Fabián Gatti, quien cuestionó públicamente un proyecto legislativo presentado por la bancada opositora.

Berros afirmó que los dichos del ministro “solo buscan confrontar con los ganadores de la última elección para reposicionarse políticamente”. En ese sentido, sostuvo: “Da tristeza el esfuerzo del gobernador y su equipo buscando cualquier tema para intentar cambiar la suerte de su gobierno”.

El legislador señaló que, tras las últimas elecciones provinciales, “donde el gobernador, acompañado por su amigo y por su esposa, salió tercero”, el oficialismo “tiene la necesidad y la urgencia de encontrar excusas para confrontar con el espacio que ganó la elección”.

Asimismo, Berros realizó un llamado al Poder Ejecutivo para que enfoque su trabajo en la gestión. “Le recomiendo, con humildad, al gobernador que se ponga a gestionar, que cambie el equipo y que promueva mejoras en Salud, donde los hospitales se caen a pedazos; en Educación, que es cada vez más pobre en la provincia, con escuelas inhabitables, salarios mal pagos y sin seguridad; y en todas las áreas donde hay falencias evidentes. Por eso sacaron solo un cuarto de los votos”, afirmó.

Finalmente, el titular del bloque Vamos con Todos instó al Gobierno provincial a abandonar la confrontación y a atender las demandas de la ciudadanía. “Esperemos que, en vez de buscar cualquier excusa o cualquier tema para confrontar, se pongan a trabajar. Les pido al gobernador y a sus ministros que sean serios y que den respuestas. Debemos terminar con esta sensación de una provincia sin rumbo, sin ideas ni propuestas”, concluyó.