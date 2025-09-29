Lo Principal

Le pagó a un niño de 12 años para quitarle el celular y quedó detenido luego de la formulación de cargos

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre por los delitos de lesiones leves agravadas, amenazas y daño. El imputado fue detenido el viernes y quedará en prisión preventiva por el término de un mes.

Según la acusación el 25 de septiembre a las 19, el hombre le habría exigido a un niño de 12 años la devolución de un teléfono celular y, ante la negativa, habría ejercido violencia contra su ex pareja que intentó mediar en defensa de su hijo. De acuerdo con el relato él le propinó un golpe de cabeza que provocó una herida cortante de alrededor de 4 centímetros en la región frontal.

Al momento de arribar personal policial a la vivienda, «la víctima habría sido amedrentada con expresiones que buscaban impedir la intervención estatal. Con posterioridad, mientras se radicaba la denuncia el hombre ingresó por la fuerza al domicilio, rompiendo la cerradura y produciendo diversos daños.

La calificación legal endilgada es la de lesiones leves agravadas, amenazas y daño a título de autor, conforme los artículos 45, 54, 55, 89 y 92 en función del 80 incisos 1 y 11, 149 bis y 183 del Código Penal.

El sustento probatorio comprende el testimonio de la víctima, la entrevista realizada en la sede del Ministerio Público que incluyó el abordaje de la Oficina de atención a la víctima, el certificado médico policial, las intervenciones del Gabinete de Criminalística y de las guardias del SAT y la SENAF. Sumó además los antecedentes penales y el parte diario de la Comisaría 34.

Además la Fiscalía requirió la prisión preventiva del imputado a la que hizo lugar el juez de garantías interviniente luego de tener por formulados los cargos y determinar la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.






situs togel dan slot togel toto petirtoto link situs toto slot slot seru slot 5000 5 bandar togel terpercaya link alternatif situs toto 10 situs togel terpercaya akun demo slot slot petir bandar lotre togel pragmatic demo slot bandar slot maxwin demo slot no limit bandar slot resmi link alternatif situs toto link slot maxwin Link slot pg soft SBOBET resmi Laman toto link alternatif situs toto togel 100 petirtoto togel 100 link situs toto slot maxwin x5000 agen sportsbook terpercaya situs toto login slot mahjong x15000 situs togel resmi toto agen slot tergacor bo slot resmi jackpot petirtoto link alternatif situs toto toto togel 4d slot petir merah login slot maxwin togel dan slot situs toto online situs toto login link alternatif petirtoto sportsbook petir toto slot petirtoto wap petirtoto slot petirtoto online petirtoto login BO togel toto slot link slot gacor BO slot pragmatic situs togel resmi toto agen togel terpercaya toto slot agen sportsbook rekomendasi link slot gacor toto slot 4D petirtoto petirtoto petirtoto situs toto agen togel resmi agen slot resmi situs toto login agen togel play