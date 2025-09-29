Le pagó a un niño de 12 años para quitarle el celular y quedó detenido luego de la formulación de cargos

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre por los delitos de lesiones leves agravadas, amenazas y daño. El imputado fue detenido el viernes y quedará en prisión preventiva por el término de un mes.

Según la acusación el 25 de septiembre a las 19, el hombre le habría exigido a un niño de 12 años la devolución de un teléfono celular y, ante la negativa, habría ejercido violencia contra su ex pareja que intentó mediar en defensa de su hijo. De acuerdo con el relato él le propinó un golpe de cabeza que provocó una herida cortante de alrededor de 4 centímetros en la región frontal.

Al momento de arribar personal policial a la vivienda, «la víctima habría sido amedrentada con expresiones que buscaban impedir la intervención estatal. Con posterioridad, mientras se radicaba la denuncia el hombre ingresó por la fuerza al domicilio, rompiendo la cerradura y produciendo diversos daños.

La calificación legal endilgada es la de lesiones leves agravadas, amenazas y daño a título de autor, conforme los artículos 45, 54, 55, 89 y 92 en función del 80 incisos 1 y 11, 149 bis y 183 del Código Penal.

El sustento probatorio comprende el testimonio de la víctima, la entrevista realizada en la sede del Ministerio Público que incluyó el abordaje de la Oficina de atención a la víctima, el certificado médico policial, las intervenciones del Gabinete de Criminalística y de las guardias del SAT y la SENAF. Sumó además los antecedentes penales y el parte diario de la Comisaría 34.

Además la Fiscalía requirió la prisión preventiva del imputado a la que hizo lugar el juez de garantías interviniente luego de tener por formulados los cargos y determinar la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.