Le mostró los genitales a la hija de su amigo y fue condenado a 8 meses de prisión domiciliaria

Un hombre reconoció la imputación formulada por la Fiscalía y fue condenado a una pena de cumplimiento efectivo en su domicilio. Sólo tendrá permitidas las salidas para trabajar y realizar un tratamiento psicológico.

El viernes se realizó en los tribunales cipoleños un juicio abreviado contra un hombre de 44 años imputado por el delito de exhibiciones obscenas, siendo responsable a título de autor, de conformidad con los artículos 129 y 45 del Código Penal.

El hecho ocurrió en el año 2023 cuando fue denunciado por exhibir sus genitales a una nena, hija de un amigo.

Por este caso recibió la pena de 6 meses de prisión, que fue unificada a una pena anterior, sumando un total de 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo con modalidad domiciliaria.

La fiscal del caso explicó que se acordó la resolución en un juicio abreviado con el consentimiento de las partes y la admisión del hecho por parte del acusado.

“El imputado registra una condena del año 2022, condenado a una pena de 6 meses de prisión de ejecución en suspenso con la imposición de pautas de conductas por el término de dos años. Por lo tanto la condena por este nuevo hecho no cabe otra posibilidad que el cumplimiento efectivo”, relató la representante de la parte acusadora.

El defensor oficial, a cargo de la asistencia técnica del imputado, adhirió a los hechos y la calificación legal propuesta por la fiscalía, como también a la pena propuesta.

El juez prestó conformidad y homologó el acuerdo, indicando que se aplicará un dispositivo de monitoreo que permitirá que el hombre se movilice sólo los días hábiles a su trabajo, y al tratamiento psicoterapéutico.