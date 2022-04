“Le exigimos al gobierno que recapacite, que convoque a paritaria salarial con una propuesta superadora”

Lo llamativo es que se pagó por el avión más de cuatro millones de dólares, argumentando que sería destinado para “vuelos sanitarios”. No obstante, terminó convirtiéndose en un taxi aéreo para la funcionaria que “no tiene recursos económicos” para realizar una nueva oferta salarial.

Es de público conocimiento que el CCCLI Congreso Extraordinario de UnTER, máximo órgano de definición de la organización gremial, definió rechazar la propuesta salarial efectuada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, e impulsar un doble paro de 48 horas.

Tras largas horas de debate y análisis de la situación en la que se encuentra la provincia, la mayoría de los congresales presentes entendió que era necesario profundizar las medidas de acción directa debido al ninguneo permanente del gobierno de JSRN con todos los trabajadores, en especial con los de la educación.

No sorprende, pero si indigna, la manera patoteril con que la gubernamental afronta tales definiciones. No hacen una lectura fehaciente de la realidad, no tienen autocrítica, no ofrecen una alternativa “analizable”. Responden con el descuento de los días de paro. Medida totalmente arbitraria y falta de todo sustento legal, ya que desconocen el derecho a huelga.

Le exigimos al gobierno provincial que recapacite, que convoque a paritaria salarial con una propuesta superadora que contemple los requerimientos de la gremial, y que dé marcha atrás con el intento de disciplinamiento al descontar los días de paro. Entiendan de una vez, que la dignidad docente no se vende, ¡se defiende! No nos van a amedrentar, contrariamente, el efecto que provoca este accionar es generar impotencia, indignación y bronca.

Los trabajadores de la educación siempre hemos estado a la altura de las circunstancias, en plena pandemia fuimos quienes sostuvimos no sólo el vínculo pedagógico sino también el social con las comunidades educativas, incluso trabajando más horas de las que nos pagaban y poniendo nuestros propios recursos. Exhortamos al gobierno a que haga lo mismo.

Ni un paso atrás en derechos conquistados!