«Le exigimos al Gobierno la imperiosa necesidad de contar con una propuesta salarial realista»

Desde UPCN sostienen, «es crucial que el gobierno esté al tanto de nuestras preocupaciones y de nuestro desacuerdo respecto a mantener y sumar nuevos montos no remunerativos a los sueldos de los trabajadores públicos; dichos montos, además de escasos, afectan negativamente los derechos laborales y la protección social de los trabajadores, principalmente porque no cumplen con los requisitos legales para ser considerados como parte del salario, de hecho no se incluyen en el cálculo de las contribuciones a la seguridad social, con dicho ahorro, pagan los magros aumentos otorgados».

Es una realidad que desde UPCN siempre hemos solicitado aumentos salariales en porcentajes y es un desagradable hecho que desde el mes de octubre del 2023 solo hemos recibido sumas fijas, que en promedio en los salarios representan el 84,5 % del total.

Es necesario que Ustedes comprendan el real deterioro que nuestros salarios padecen no solo por las condiciones económicas del contexto sino que se ven agravadas por las crecientes sumas incorporadas recientemente, las cuales detallamos gráficamente a continuación:

Categoría inicial Uno. $ 320.000 + bonif. Salario mínimo.

Categoría intermedia 12 percibe $ 370.000 + bonif. Salario mínimo

Categoría superior 18 percibe $ 420.000.

Cuando planteamos la necesidad de transformarlas en remunerativas es porque estamos seguros que esta medida contribuirá significativamente a mejorar las condiciones actuales, y también reordenará la pirámide escalafonaria, hoy achatada, ya que se deberá tener en cuenta para el pago de zona y de la antigüedad.

Por lo tanto, desde este gremio, una vez más le planteamos y le exigimos la imperiosa necesidad de contar con una propuesta salarial realista, que compense los efectos de la abrupta devaluación y de la nociva inflación que nos hostiga, la cual se deja ver en el aumento cotidiano y permanente de los precios de bienes y servicios elementales para la subsistencia de las y los trabajadores y sus familias».