Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

La senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), aseguró CNN Radio Roca este miércoles, que tras las elecciones del domingo mantuvo diálogo con el gobernador rionegrino para ponerse a disposición de las gestiones que requiera la provincia,.

“Le escribí al gobernador Weretilneck poniéndome a disposición para lo que él considere necesario, para sumarme en cualquier gestión que requiera la provincia. La provincia se expresó, y la voluntad del rionegrino ha sido acompañar este modelo de país. Para el desarrollo económico de Río Negro, la reforma impositiva es clave, porque necesitamos reactivar la economía, como ya lo ha hecho el Gobierno Nacional en la provincia, permitiéndonos ser parte de proyectos tan grandes e importantes. Hoy es fundamental que podamos acompañar desde la gestión provincial”, afirmó.

Al ser consultada sobre la respuesta del mandatario, Villaverde añadió: “Primero me felicitó y me agradeció. Ya lo hice en su momento como diputada también”.

“Es una obligación, un compromiso y una responsabilidad muy grande que el gobierno provincial respete el voto popular del pueblo rionegrino. No podemos acompañar un modelo productivo de prosperidad y de achicamiento del Estado a nivel nacional —que es lo que reclama el rionegrino— si la provincia sigue aumentando su masa salarial, generando nuevos impuestos y torpedeando de alguna manera la inversión privada. Por eso, creo que hay que respetar la voluntad del pueblo”, subrayó.