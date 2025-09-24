Le dictaron prisión preventiva a dos hombres por violencia de género

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

En ambos casos, la fiscalía solicitó la prisión preventiva y los jueces de garantías intervinientes resolvieron imponerla para garantizar el avance de las investigaciones. La primera de las audiencias se desarrolló ayer en Viedma. Allí, la fiscalía imputó a un hombre por haber ingresado el domingo pasado alrededor de las 21 horas, en el domicilio

En ambos casos, la fiscalía solicitó la prisión preventiva y los jueces de garantías intervinientes resolvieron imponerla para garantizar el avance de las investigaciones.

La primera de las audiencias se desarrolló ayer en Viedma. Allí, la fiscalía imputó a un hombre por haber ingresado el domingo pasado alrededor de las 21 horas, en el domicilio de su ex pareja que no quería que esto sucediera. Según la acusación, en esa ocasión el imputado arrojó al suelo distintos elementos y agredió físicamente a la víctima mediante golpes, patadas y ahorcamiento, lo que le produjo lesiones constatadas en brazos, muslos y piernas. Antes de retirarse del lugar, la habría amenazado de muerte.

La calificación legal asignada a estos hechos es la de violación de domicilio, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y amenazas, todo en concurso real.

Hoy, durante el mediodia, se imputó a otro hombre en el marco de una investigación por desobediencia judicial. La acusación le atribuyó haber ingresado y permanecido de manera reiterada en el domicilio de su ex pareja entre fines de agosto y al menos hasta el 9 de septiembre de 2025, en contra de la voluntad de ella. La acusación sostiene que estos episodios ocurrieron casi a diario e incluyeron agresiones físicas y daños materiales.

En ese sentido, la fiscalía destacó que, en mayo de este año, el imputado había sido notificado de medidas judiciales de restricción que le prohibían cualquier acto de perturbación o acercamiento. La conducta investigada fue calificada como desobediencia judicial continuada, atribuida al imputado en calidad de autor.

En esta instancia para sustentar la solicitud de prisión preventiva, la fiscalía presentó declaraciones de la víctima y de una hermana que había denunciado reiterados incumplimientos de las medidas.

También se destacó que la mujer carece de teléfono propio debido a daños sufridos en dispositivos anteriores y que potenciales testigos refirieron temor de declarar. La defensa se opuso al pedido, pero finalmente el juez de garantías resolvió imponer la medida cautelar solicitada.

De esta manera, ambas investigaciones continuarán con los imputados en prisión preventiva para garantizar la realización de prueba pendiente y resguardar testimonios incluso de menores de edad.