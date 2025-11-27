Le devuelven los fondos sustraídos a un comerciante de Viedma producto de una estafa

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Ministerio Público Fiscal solicitó la devolución del dinero que se le sustrajo a un reconocido comercio tras una maniobra de estafa. Como primera medida la fiscal procedió a que los bancos congelen las cuentas involucradas en el procedimiento y su posterior embargo.

En la audiencia realizada este jueves la fiscal solicitó que se le reintegre al titular de la cuenta de un comercio del rubro de la venta de materiales para la construcción el dinero que se le sustrajo mediante maniobras de estafa. Se trata de grandes sumas de dinero vitales para el funcionamiento de la actividad.

Anteriormente la fiscal ya había administrado el congelamiento de todas las cuentas involucradas en la transacción, es decir, aquellas que habían recibido transferencias También se había avanzado en el embargo de los montos.

Se conoció que uno de los bancos procedió rápidamente a la restitución del dinero, pero que otras entidades mantenían los fondos inmovilizados de manera preventiva.

Además de pesos argentinos, la fiscal informó sobre una transacción de compra de criptomonedas. Indicó que en ese caso se deberá solicitar al juez que ordene la venta forzosa y su posterior traspaso a la moneda local.

El abogado particular adhirió al pedido de la Fiscalía y añadió que el dinero es sumamente necesario para cubrir gastos de funcionamiento de la empresa como pago de salarios y del SAC.

La defensora de pobres y ausentes no se opuso a la medida.

El juez oficiará al banco sobre la resolución tomada en audiencia para proceder a la devolución de las cuentas bancarias sustraídas a sus titulares y del dinero transferido de manera ilegal, indicando también la venta forzosa de las criptomonedas y la restitución de su equivalente en pesos argentinos.

El hecho

La maniobra fue descubierta por un empleado a principios del mes de noviembre cuando advirtió que no podía ingresar al home banking del Banco Hipotecario. Dio aviso de inmediato a sus jefes quienes se comunicaron con la entidad y fueron comunicados de diversas transferencias de montos millonarios y hasta la adquisiciones de monedas virtuales.