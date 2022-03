“Le anunciamos que UPCN no aceptará bajo ningún concepto propuestas de sumas fijas”

Esta demostrado dice UPCN, “que a lo largo de todos estos años, que las sumas fijas solo ayudaron al deterioro progresivo de nuestro poder adquisitivo en un proceso inflacionario en el cual el gobierno no tiene control”.

“Por lo tanto, le anunciamos que este gremio no aceptara bajo ningún concepto propuestas que tengan que ver con sumas fijas, sumas no remunerativas o bonos. No vamos a aceptar soluciones temporarias, alentadas por pujas sectoriales que sufre algún que otro exdirigente provincial”.

“Como gremio mayoritario en esta provincia, es nuestra responsabilidad no solo luchar por la dignidad del salario sino también por la equidad que esta representada en la carrera administrativa de cada uno de los trabajadores”.